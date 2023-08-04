Через века, через года, - помните!

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5 августа 1943 года в результате военной операции «Кутузов» Орел и Белгород были освобождены. Эта дата стала Днем города. 27 апреля 2007 года указом президента Владимира Путина городу Орлу присвоено почетное звание «Город воинской славы». В настоящее время, в контексте специальной военной операции, когда народ-победитель вновь, сражается за мир без нацизма, новые поколения наших граждан начинают всецело осознавать какой важный подвиг совершили наши предки. В преддверии Дня города о важности исторической памяти и вызовах, которые стоят перед лицом России, мы пообщались с заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергеем Кутеневым.

- Сергей Николаевич, чем примечательна для нас дата 5 августа? Почему так важно сквозь годы хранить память о подвиге наших предков?

- С 12 июля по 18 августа 1943 года проходила Орловская наступательная операция «Кутузов», которая стала одной из ключевых побед наших войск над гитлеровцами. В рамках данной операции произошла победа в Курской битве и освобождение 5 августа Орла и Белгорода. Победа досталась нашим предкам высокой ценой. Было убито более 112 тыс. наших солдат и офицеров, пал в боях за Орловщину и советский военачальник генерал-майор Леонтий Николаевич Гуртьев.

Старшее поколение с трепетом вспоминало о тех страшных днях Великой Отечественной войны и радостных известиях о победах. Были живы ветераны, которые хранили живую память о павших товарищах. В этой атмосфере воспитывали и нас. Время шло, и России пришлось пережить в 90-е годы разброд и шатание не только в политическом смысле, но и в головах. Особенно сильно это повлияло на тогдашнюю молодежь.

Западные силы через подконтрольные организации и нередко купленных лидеров общественного мнения стали пытаться влиять на восприятие населением России оценок событий Великой Отечественной войны. Тем самым стремясь через контроль исторического самосознания нашего народа лишить нас суверенитета.

В какой-то момент стало казаться, что Запад достигает своей цели, но наш президент вовремя обратил внимание на данную проблему, выстроил свою политику так, что все потуги недоброжелателей оказались тщетны, а граждане стали вновь приобщаться к ценностям патриотизма.

- Как историческая память влияет на мировоззрение людей? Как организовать просвещение и приобщение граждан к патриотизму?

- К сохранению исторической памяти нужно прилагать систематический подход. Это касается и мероприятий, направленных на патриотическое воспитание современной молодежи, и образовательных программ в учебных заведениях. Чтобы обеспечить максимальную сохранность памяти о годах сражений с бесчеловечным нацистским режимом в умах юных граждан, в этих мероприятиях должны участвовать не только государственные деятели или военные, но и все общество в целом. Для популяризации исторического просвещения НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», где я являюсь председателем попечительского совета, организует различные патриотические проекты: творческий конкурс «Нашим героям», проекты «Этно-лето» и «Герои России». Особо хочется выделить реализуемый молодежно-патриотический проект «Данилевский клуб», одно из направлений деятельности участников которого направлено на популяризацию идей, связанных со славной историей России и ее национальных героев. И на мой взгляд, воспитание социально ответственного гражданина должно стать приоритетной задачей для государства. Ведь именно благодаря стойкости, патриотизму и мужеству наш народ смог пережить и выстоять даже в самые страшные времена.

Великий русский философ и социолог Николай Яковлевич Данилевский говорил о самоотверженности нашего народа: «Но силы России заключаются не в одной ее армии, а в духе всего народа, который всегда был готов скорее видеть свои дома и имущество в объятиях пламени, нежели в руках неприятеля, и с этим-то народом пришлось бы иметь дело всякому врагу, вторгнувшемуся в пределы России». Все действительно так. Это наглядно показывает тысячелетний опыт нашей Родины.

- Много сейчас говорится о приобщении молодежи, да и всех граждан, к патриотическим идеям. Но что будет, если этого не делать, разве люди не разберутся сами?

- Действительно, наш народ мудрый и часто ясно видит, где его хотят обмануть, но свято место пусто не бывает. Люди зачастую заняты своими повседневными заботами, поэтому не всегда могут отличить искренние намерения от манипулятивных технологий. Тем более что Запад в этом сильно поднаторел. Обязанность сильной власти не бояться брать на себя ответственность и показывать людям вектор движения, основанный на богатом опыте наших предков.

Если этого не делать, то получится как на Украине, где в попытках переписать историю, чтобы понравиться западным «партнерам», пришли к тому, с чем наша Родина так яростно боролась в 1941 - 1945 годах. Неонацистские группировки повлияли на молодежь Украины, предлагая свое «светлое» будущее. Но такое будущее не может быть построено на костях своего же народа и русофобии, которую продвигают неонацисты, засевшие в Киеве, и их западные кураторы.

Поэтому мы и стараемся наладить диалог в патриотическом ключе с нашей молодежью, чтобы не было подобных печальных событий в будущем. Задача непростая, но выполнимая. В данной связи день освобождения Орла и других городов в вопросе сохранения памяти важен, особенно в рамках происходящих сейчас событий. Ведь специальная военная операция - это не внезапная мера, предпосылки к ней нарастали годами. Важно, чтобы мероприятия, рассказывающие о сохранении исторической памяти, проходили не только в такие значимые даты, а круглогодично. Кроме того, воспитание должно идти от сердца, молодые люди это чувствуют. Их необходимо активно вовлекать во флешмобы, конкурсы, соревнования, чтобы подрастающему поколению самому было интересно узнавать о подвигах своих предков.

- Сохранение памяти о тех годах невозможно без конкретных лиц. Можете рассказать, чья судьба из орловцев-фронтовиков служит примером для Вас и Вашего окружения?

- В пример можно привести орловского воздушного стрелка Григория Семеновича Шалимова. Он родился в обычной крестьянской семье, а после окончания техникума работал агрономом в Малоархангельском районе. В 1940 году попал в ряды Красной армии. Прошел всю войну, встретив ее командиром пулеметного отделения батальона аэродромного обслуживания. В 43-м отправился на курсы воздушных стрелков. За свои подвиги на фронте награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы трех степеней, медалью «За отвагу». После войны Григорий Семенович вернулся на Орловщину. Работал главным агрономом Дросковской МТС, секретарем райкома партии. Позже стал директором птицесовхоза «Орловский». Великой силы и морального духа был человек!

Считаю, что подрастающее поколение должно знать своих героев, мы обязаны рассказывать им о тех, кто защищал Родину, не жалея своих жизней ни тогда, ни сейчас. Молодым людям необходимо понимать, против чего боролись ветераны Великой Оте-чественной войны и против чего продолжают бороться современные воины. Единение всех групп населения России сблизило не только нас друг с другом, но и сроднило с нашими предками, которые делали все ради победы.

Перемены в осознании таких памятных дат - это фундамент улучшения общественной активности, формирования гражданской позиции и сохранения человечности в людях. Уверен, что победа за правдой, а значит, она будет за нами! Исторический опыт показывает, что сплоченность народа для достижения высшей цели дает самый наилучший результат.