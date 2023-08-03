Тамбовская семья заплатит больше 120 тысяч рублей за незаконную врезку в водопровод

Жители не смогли наказать свою правоту

В августе 2022 года, во время проверок, организация, поставляющая холодную воду населению и организациям на территории Беломестнодвойневского сельсовета Тамбовского района, выявила самовольное подключение к сетям одного из домовладений. Сотрудники составили акт и предложили собственнику дома явится в организацию для получения справки на оплату ресурса. Однако за счетом никто не пришел, после чего ресурсопоставщик обратился в суд, потребовав за несанкционированное подключение 123 924,39 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 3678 руб.

Жильцы в судебном заседании иск не признали, пояснив, что с жителей с. Б.-Двойня собирали денежные средства на строительство водопровода. По вопросу заключения договора на подключение к системе холодного водоснабжения владелица дома обращалась в организацию, однако ответственного за решение данного вопроса сотрудника не оказалось, в связи с чем она оставила другому сотруднику пакет документов и свои контактные данные. Факт врезки в систему водоснабжения не оспаривала, однако, пояснила, что его нельзя расценивать как несанкционированное подключение, поскольку она предприняла меры к заключению договора, однако со стороны ресурсоснабжающей организации имеется злоупотреблением правом, поскольку она оставила им все свои данные, однако, до проверки договор с ней не заключили.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, Тамбовский районный суд удовлетворил исковые требования, взыскав деньги солидарно с собственницы дома и ее супруга, посчитав, что доказательств заключения договора с ресурсопоставщиком они не предоставили.

- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, исследовав доводы апелляционной жалобы, представленные материалы дела, пришла к выводу о законности и обоснованности принятого решения, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.