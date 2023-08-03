Рассадником крыс на севере Тамбова стал подпольный колбасный цех

Цех работал в условиях антисанитарии Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове выяснили причину массового появления крыс в районе улицы Сабуровской. Сообщения об огромном числе грызунов стали поступать от жителей этого района на прошлой неделе. Люди предполагали, что крыс привлекает мусорная площадка. 2 августа на месте состоялось комиссионное обследование с участием представителей администрации города, УМВД России по г. Тамбову, а также регионального управления Роспотребнадзора.

Установлено, что контейнерная площадка находится в удовлетворительном состоянии и обслуживается управляющей компанией. Признаков того, что рассадником крыс стала именно площадка, не обнаружили.

Вместе с жителями специалисты обследовали расположенный рядом гаражный массив. Возможное место концентрации и активного размножения крыс в итоге нашли буквально по следу мертвых тушек животных. В одном из расположенных у Сабуровской гаражей обнаружили нелегальный цех по производству колбасных изделий.

Нелегальное производство располагалось в гаражном массиве Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

- Все указывает на то, что, именно этот цех и является первопричиной большой концентрации грызунов в одном месте, где вблизи находятся их норы, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова. - Все, что должны сделать городские службы, включая дератизацию и уборку территории после истребления крыс, будет выполнено.

Личность собственника гаража сразу установили полицейские. Жителям пообещали, что правоохранительные органы и Роспотребнадзор со своей стороны предпримут все меры для пресечения незаконной предпринимательской деятельности.