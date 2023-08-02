Тамбовский Арбат начнут приводить в порядок

Участок Коммунальной благоустроят к лету 2024 года Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре решили привести в порядок так называемый тамбовский Арбат – участок улицы Коммунальной между ул. К. Маркса и Носовской. В городской администрации рассказали, что последнее благоустройство здесь проводили больше 15 лет назад. Правда были точечные ремонты, связанные с несколькими прорывами полностью изношенного коллектора, проходящего прямо под пешеходной улицей. Весной 2020-го из-за прохудившейся трубы коммунальщикам пришлось убрать со своего места памятник «Тамбовская казначейша». Когда работы закончили и его вернули на место, рядом начала уходить под землю тротуарная плитка, и рабочим пришлось устранять недоделки. На канализационной трубе в прежние годы заменили несколько совсем сгнивших участков, но полностью проблему это не решило, поэтому ремонтировать улицу без замены аварийных коммуникаций в городе считают бессмысленным делом, поэтому сначала здесь будут менять трубу.

Как рассказали в водоканале, к этим работам специалисты приступяят уже 7 августа.

- Работы, стоимость которых составляет больше 65 миллионов рублей, будут проводиться открытым способом. Старые железобетонные трубы заменят на полимерные, срок службы которых составляет больше 50 лет. При этом предпринимателей, которые ведут здесь бизнес, на время проведения работ подключат к временным сетям, - говорят в пресс-службе РКС-Тамбов.

На отрезке Коммунальной, где запланирован ремонт, расположены множество магазинов и кафе. Подрядчик, которого выбрали для проведения работ обещает, что вырытые котлованы рабочие закроют строительными заборами, а к торговым точкам и ресторанчикам сделают отдельные подходы. Предполагается, что закончат реконструкцию коллектора до наступления 2024 года.

Напомним, в конце 2021 года ремонтировали участок этой же улицы, который проходит вдоль здания Центрального рынка – от Носовской до Красной. Сначала здесь тоже поменяли коллектор, а потом начали основную реконструкцию. Здесь уложили новый асфальт, установили лавочки, организовали клумбы. Раньше на этом отрезке Коммунальной располагались торговцы, с началом реконструкции их палатки перенесли на основную часть рынка, где они находятся до сих пор. Также здесь, как и на тамбовском Арбате, запретили проезд транспорта, и Коммунальная стала полностью пешеходной улицей.

Что касается Арбата, к его ремонту собираются приступить уже после замены коммуникаций, предположительно, весной 2024 года.

- Работы на этом участке должны завершиться ко Дню города, - говорят в пресс-службе администрации Тамбова.- В ближайшее время в областном центре будет объявлен открытый конкурс на разработку дизайн-проекта предстоящего благоустройства, итоги которого определят вместе со всеми горожанами через социальные сети.