Игорь Артамонов: Мы благодарны молодежи Липецкой области за активную жизненную позицию

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Образовательный форум для молодых организаторов выборов прошел в Липецке. Его торжественно открыли председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Элла Памфилова, которая участвовала в форуме по видеосвязи, отметила работу избиркомов региона и их пополнение молодыми сотрудниками. От ее имени организаторам выборов в нашем регионе Игорь Артамонов вручил награды центризбиркома.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«В этом году избирательная система Липецкой области отмечает свое 30-летие. Мы рады, что в избирательную систему области приходит все больше молодых людей. Мы благодарны нашей молодежи за активную жизненную позицию и неравнодушие. А главная задача — это доверие наших избирателей, прозрачность и открытость», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В форуме приняли участие молодые члены избиркомов в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие Липецк, Елец и все районы области. Они обсудили вопросы, связанные с применением дистанционного электронного голосования и приняли участие в мастер-классах, где учились ораторскому мастерству, проведению информационных кампаний и стрессоустойчивости.