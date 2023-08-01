Игорь Артамонов: Эта работа будет продолжена – будем строить и ремонтировать

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Современный Дом культуры открылся в селе Нижний Воргол Елецкого района. Его возвели по нацпроекту «Культура» за год. Строительство обошлось в 35,6 млн рублей. В торжественном событии принял участие председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Внутри ДК создан зрительный зал на 200 мест, оснащенный всей необходимой аппаратурой и оборудованием, есть библиотека, гримёрные, помещения для творческих занятий. Снаружи благоустроена территория – установлено множество скамеек, фигурные топиари. Пользоваться всем этим смогут местные жители – их здесь более 700.

За последние несколько лет в Елецком районе построены Дома культуры в Талице, Ольховце и Лавах, капитально отремонтированы в Казаках, Елецком, Воронце, Маяке. В этом году завершится ремонт в Хмелинце и Ключе Жизни. «Дома культуры на селе – это центры притяжения не только для творческих людей, которые здесь реализуют свои таланты, и не только для детей, которые проводят свободное время, осваивая различные виды искусства. Здесь проводятся собрания, концерты, отмечаются праздники и важные события, проходят выборы – словом, все основные мероприятия. Разумеется, жители заслуживают, чтобы это все происходило в комфортных и красивых условиях. Поэтому мы так стараемся по максимуму привести сельские ДК в порядок. Эта работа будет продолжена – будем строить и ремонтировать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.