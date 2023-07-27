В суде Тамбова на «чистую воду» вывели автоподставщиков

Со страховой требовали полмиллиона рублей

В Октябрьском суде Тамбова рассматривали иск владельца автомобиля Kia Optima, который не смог получить средства в своей страховой компании. Выяснилось, что в апреле 2019 года мужчина заключил с фирмой договор страхования КАСКО, решив обезопасить свою машину от ущерба, полученного в результате ДТП и возможного угона. Страховой случай настал спустя год, после оформления КАСКО. 16 апреля 2020 года на 29 км дороги Тамбов-Пенза водитель Kia Optima столкнулся с Nissan Presage, который ехал впереди него. В процессе разбирательства выяснилось, что виноват в ДТП был владелец страховки. Он не выбрал безопасную дистанцию до иномарки и в какой-то момент въехал в неё. Страховая компания, куда владелец Kia Optima обратился за возмещением ущерба в результате ДТП, положенного ему по КАСКО даже в случае, если он является его виновником, в выплате компенсации отказали, усмотрев в этом случае мошенничество. После этого хозяин иномарки отправился в суд с иском почти на полмиллиона рублей – 299 тысяч он потребовал на восстановительный ремонт и ещё 184 – в качестве штрафа для страховой. К моменту судебного разбирательства страховая компания имела на руках официальное заключение эксперта, который разбирался в обстоятельствах ДТП и по итогам своего исследования сделал вывод, что авария явно носит постановочный характер и, по его мнению, была заранее спланирована обоими водителями, в ней участвовавшими. Результаты автоэкспертизы страховщики предъявили в суде.

Чтобы прояснить ситуацию, судья запросила информацию о фигурировавших в аварии автомобилях в тамбовской полиции. Выяснилось, что автомобиль, в который случайно въехал истец - Nissan Presage – фигурирует в уголовном деле, которое в УМВД России по Тамбовской области возбудили в июле 2022 года. Его расследование ещё продолжается, но в суд полицейские представили материалы, из которых следует, что в 2016-2021 годах на территории региона действовала группа автоподставщиков. Прекрасно зная порядок получения страховых выплат, аферисты фальсифицировали аварии и получали от страховых компаний возмещения. Nissan Presage, как следует из материалов уголовного дела, стал участником множества таких ненастоящих аварий. А страховая компания, с которой в суде требовали возмещения, фигурирует в деле как потерпевшая сторона.

- Учитывая открывшиеся обстоятельства, а также тот факт, что истцу не удалось доказать наличие конкретного события, которое могло бы быть квалифицировано как страховой случай, в Октябрьском районном суде отказали «пострадавшему» автовладельцу в удовлетворении его денежных требований, - рассказали в объединённой пресс-службе судов Тамбовской области.

Такое решение мужчина обжаловал в Тамбовском областном суде, но там пришли к выводу, что решение об отказе в компенсации ущерба от сомнительного ДТП является законным и обоснованным. Не исключается, что хозяин иномарки и сам станет фигурантом в полицейском разбирательстве.

Фото объединённой пресс-службы судов Тамбовской области

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Автоподставщики получают от страховых миллиарды

По данным Всероссийского союза страховщиков, ущерб от страхового мошенничества ежегодно превышает около 5 миллиардов рублей. Абсолютное большинство, или около 95% , таких афер фиксируется в сфере автострахования. Злоумышленники пользуются разными схемами, но наиболее опасными стали случаи, когда преступники, чтобы получить страховку, намеренно подстраивают аварии с ничего не подозревающими водителями. Например, мошенник делает вид, что сворачивает с кольца, включает поворотник и, когда машина на второстепенной дороге начинает ехать, резко тормозит и провоцирует столкновение. Или мошенник едет на мигающий желтый сигнал светофора, а потом внезапно якобы передумывает проскочить перекресток, резко останавливается, и позади идущая машина не успевает затормозить. Инспекторы ГИБДД фиксируют такие происшествия и оформляют протоколы (либо злоумышленники сами составляют европротоколы), после чего обращаются к страховщикам для возмещения ущерба. Выплаты по ОСАГО они получают в течение 30 дней. Не менее распространенные сценарии у страховых мошенников – намеренное сталкивание автомобилей и инициирование ДТП, но по предварительному сговору обоих сторон.

Отличить настоящую аварию от намеренного ДТП, как поясняют автоэксперты, достаточно несложно. Во-первых, участники псевдоаварий, как правило, пересекаются сразу в нескольких ДТП (от 3 до 10) и при этом меняются ролями. Виновник в следующем ДТП становится пострадавшим, и наоборот. Во-вторых, сценарии этих аварий однотипны. Чаще всего - наезд на впереди двигающийся автомобиль, выезд с прилегающей территории задним ходом или наезд на стоящую машину задним ходом.