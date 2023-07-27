МегаФон улучшил связь в Тамбовских селах

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Население в них не превышает двух тысяч человек, однако за последний месяц местные жители уже прокачали порядка 2,5 Тб интернет-трафика. Такого объема информации хватит, чтобы в течение двух месяцев смотреть комедийный сериал «Жуки», о приключениях программистов в российской глубинке.

Больше половины интернет-трафика абоненты расходуют на видеоконтент. При этом самым востребованным ресурсом для просмотра остается YouTubе, на втором месте TikTok, далее идут онлайн-кинотеатры «Иви» и «Кинопоиск». Наиболее популярная социальная сеть – «ВКонтакте», а из мессенджеров пользователи предпочитают WhatsApp и Тelegram.

Также оператор улучшил связь в селах Сатинка, Верхнеспасское, Бахарево, Пересыпкино, Бокино. Это позволило абонентам за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, загружать госуслуги, вызывать такси, заказывать доставку еды и товаров, которые для многих уже стали частью повседневной жизни.

«С начала года мы провели работы на более чем 10 объектах связи, большинство из которых находятся в небольших населенных пунктах. Довольно часто в селах мобильная связь является альтернативой проводному интернету, и важно обеспечивать стабильный сигнал даже при растущих потребностях абонентов. Так, например, в Богословке интернет-трафик в среднем на одного абонента в июле вырос на 35%», – рассказал Александр Мудрецов, директор МегаФона в Тамбовской области.

Работу МегаФона над развитием сети в регионе также отметила в своём исследовании международная компания Ookla®. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 30,46 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 5,5 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.

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