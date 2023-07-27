Три города Тамбовской области стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды

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В понедельник, 24 июля во Владивостоке подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Выбор победителей состоялся в рамках проходившего там форума «Развитие малых городов и исторических поселений». От Тамбовской области в конкурсе участвовали проекты городов Уварово, Моршанска и Кирсанова. Все заявки от нашего региона признали победителями.

Напомним, конкурс лучших проектов создания городской среды – одно из мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда». Он проводится по поручению Президента России с 2018 года. Принять участие в конкурсе могут города, число жителей в которых не превышает 200 тысяч, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Призовой фонд конкурса – 20 миллиардов рублей, которые ежегодно направляют победителям на реализацию выигравших проектов.

Победителей выбирает федеральная конкурсная комиссия, под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Эксперты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии оценивали конкурсные заявки по своему направлению. При рассмотрении проектов учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.

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- Президентом РФ поставлена задача по улучшению качества городской среды в полтора раза к 2030 году. Одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является проект «Формирование комфортной городской среды», - говорит заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Благодаря данной программе начиная с 2017 года уже благоустроено более 103 тысяч территорий. При этом все решения принимаются при активном участии жителей.

Победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в этом году стали 145 проектов, которые будут реализованы в 2024-2025 годах. Что касается Тамбовской области, в городе Уварово планируют благоустроить прибрежную зону реки Ворона. В Кирсанове — Зеленую площадь, а в Моршанске — набережную реки Цна по улице Свободной.

- Мы рады, что все три заявки Тамбовской области признаны победителями Всероссийского конкурса. Это означает, что на их реализацию мы получим средства из федерального бюджета, а значит безусловно выполним поставленную Президентом России задачу сделать территории более комфортными для наших жителей - говорит глава Тамбовской области Максим Егоров. - С каждым годом наши города становятся более благоустроенными, безопасными, удобными для жизни. И работу по улучшению их внешнего облика мы будем продолжать.

Татьяна Юрьева