Тамбовские студенты-«целевики» получат прибавку к стипендии из областного бюджета

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В Тамбовской области в Год педагога и наставника особое внимание уделяют тем, кто работает в этой профессии или только получает педагогическое образование в колледжах и вузах. Начиная с 1 сентября, согласно постановлению главы региона Максима Егорова, в области вводятся новые меры поддержки для будущих педагогов, которые получают образование в вузах страны по целевому направлению. Молодые люди, заключившие договор с муниципальной школой, детским садом или учреждением дополнительного образования Тамбовской области, с нового учебного года ежемесячно станут получать дополнительную выплату из бюджета региона. Для студентов 1-2 курсов она составит 1 тысячу рублей, для студентов 3-5 курсов обучения и магистрантов — 3 тысячи рублей.

В региональном министерстве образования и науки пояснили, что на дополнительную выплату смогут рассчитывать все «целевики», вне зависимости от даты заключения договора с учебным учреждением.

- Правительство Тамбовской области запустило масштабные реформы сферы образования. Мы строим новые и ремонтируем существующие школы, закупаем современное оборудование, внедряем региональные программы, - говорит глава Тамбовской области Максим Егоров. Но главное — в Год педагога и наставника мы делаем все, чтобы повысить престиж профессии учителя. Поддержка студентов — будущих педагогов поможет привлечь в систему образования региона молодых и талантливых специалистов.

На сегодняшний день в области уже реализуют меры поддержки молодых педагогов. Например, в течение трех лет после выхода на работу они получают ежемесячную выплату в 2,6 тысячи рублей. Педагог, трудоустроившийся в сельской местности, может рассчитывать на единовременную выплату в 120 тысяч рублей.

Кроме того, семь школ, шесть детских садов, четыре учреждения дополнительного образования и три организации среднего профессионального образования в 2023 году стали победителями конкурса «PRO.Признание», который впервые прошел в нашем регионе по инициативе главы области Максима Егорова. Они получат денежный грант на развитие материально-технической базы и поддержку педагогических работников в размере 2 миллионов рублей.

В регионе также поддерживают представителей других востребованных профессий. Так, единовременная выплата в размере 1 миллион рублей предусмотрена для врачей участковой службы, трудоустраивающихся в поликлиники городов Тамбова и Мичуринска.

Татьяна Юрьева