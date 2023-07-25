Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкая область в этом году досрочно завершит программу переселения из аварийного жилья. Для этого в регионе строятся 18 домов. В Ельце завершается строительство пятиэтажки. Рабочие обустраивают кровлю и фасад, внутри квартир идет отделка, уже установлены входные и межкомнатные двери, натяжные потолки, газовые котлы. В новый дом переедут около 200 человек и Елецкий район завершит программу по расселению аварийного жилфонда.

В районе Опытной станции в Липецке строятся сразу пять домов, три из которых возводятся специально под переселение граждан из аварийного жилфонда. В конце года новоселье в них справят 456 семей, которые сейчас проживают в аварийном жилфонде. В двух других домах Липецкая область приобретает 112 квартир для горожан, ждущих переселения.

«Жители получают современные квартиры «под ключ» - с ремонтом, установленными электрической плитой и сантехникой. Причём у многих новоселов даже увеличится жилплощадь», – отметил Игорь Артамонов.

Липецкая область завершит действующую программу по переселению из аварийного жилфонда в этом году, вместо 2025. Пять районов региона уже справились с этой задачей. Всего с 2019 года по программа переселения граждан из аварийного жилья новое жилье получили 4 265 человек. В 2023 году жилищные условия улучшат еще 2799 человек.