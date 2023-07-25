Тамбовэнерго напоминает правила подключения автономных источников питания

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Присоединение АИП к внутренним (внутридомовым) сетям электроснабжения влечет за собой угрозу поражения электрическим током сотрудников энергокомпании, производящих работы на внешней сети электроснабжения, а также может привести к гибели самих владельцев резервных источников электроснабжения.

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Тамбовэнерго предупреждает:

- эксплуатация автономных источников питания, включая переносные и передвижные электростанции, должна проводиться в соответствии с требованиями к ним, изложенными в документации завода-изготовителя, государственных стандартах, правилах безопасности;

- не допускается самовольное подключение АИП к внутренним сетям электроснабжения. Работы должны производиться лицом, имеющим право выполнения электромонтажных работ. Необходимым условием для подключения АИП к сети потребителя является наличие между коммутационными аппаратами блокировок, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»;

- неправильное подключение автономных источников питания может привести к поражению электрическим током как лиц их использующих, так и персонала, эксплуатирующего электроустановки, к которым они подключены. Лица, нарушившие правила подключения автономных источников питания, могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае поражения людей электрическим током по их вине и к уголовной ответственности.

Соблюдайте правила электробезопасности при подключении автономных источников питания.