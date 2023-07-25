На Дне Тамбовского поля Ростсельмаш представил новую модель трактора и линейку зерноуборочной техники

Глава Тамбовской области Максим Егоров после демонстрационного показа обсуждает с представителями Ростсельмаш систему РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Фото ИА "ОнлайнТамбов.ру"

21 июля в Сампурском муниципальном округе состоялась традиционная агропромышленная выставка День Тамбовского поля – 2023. Мероприятие является площадкой для обмена опытом, знакомства с передовыми достижениями и обсуждения важнейших вопросов аграрной сферы. Гости выставки познакомились с техническими новинками, пообщались с экспертами отрасли, осмотрели демонстрационные площадки сельскохозяйственных культур, и наблюдали работу агротехники в поле. На выставке были представлены разработки в самых разных областях отрасли - от семян до комбайнов: перспективные сорта и гибриды растений, удобрения, товары для животноводства, и, конечно, агромашины для самых разных задач.

Ежегодным участником агровыставки День Тамбовского поля является ключевой отечественный производитель сельхозтехники Ростсельмаш. На экспозиционной площадке, которая заняла около 2,5 тыс. кв. м., компания представила широкую линейку зерноуборочных комбайнов и тракторов.

- Для нас участие в выставке День тамбовского поля – это возможность встретиться с клиентами, с удовольствием пообщаться с нашими партнерами, в разные годы ставшими обладателями техники Ростсельмаш, - говорит региональный менеджер по продажам в Тамбовской и Липецкой областях Алексей Ткаченко. - Сельхозпроизводители делятся своими успехами, рассказывают о планах на будущее, кто-то собирается модернизировать парк своей техники и просит совета у наших менеджеров, которые работают на выставке, и готовы ответить на любые вопросы.

Комбайн TORUM 785. Фото ИА "ОнлайнТамбов.ру"

Специалисты агросферы отмечают, что необходимость в модернизации автопарка сейчас диктует само время, а точнее – климат, который претерпел серьезные изменения за последние годы.

- Если раньше, учитывая погодные условия, уборкой урожая можно было спокойно заниматься от одной, до полутора недель, то сейчас эти сроки сжались до 3-5 благоприятных дней, - объясняет Алексей Ткаченко. – Отсюда возникает потребность в более мощной технике, которая присутствует в линейке тракторов и комбайнов Ростсельмаш. Такие машины позволят оперативно убрать собственный урожай и, при необходимости, оказать помощь соседям. К мощным производительным машинам аграрии на выставке проявляют повышенный интерес. Также большое внимание привлекают цифровые технологии, которые Ростсельмаш активно внедряет в последние годы. В первую очередь, это база – платформа РСМ Агротроник, с помощью которой у владельца техники, агронома или механизатора есть возможность наблюдать за ходом полевых работ в режиме реального времени, отслеживать состояние важных узлов агромашин, контролировать заправку и слив топлива, выгрузку и многое другое. Также есть электронные системы, которые устанавливаются на платформу и решают точечные задачи. Например, система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль – это новинка текущего года для тракторов, с помощью которой техника движется по полю с ювелирной точностью в 2,5 сантиметра. Кстати, для гостей мероприятия мы проводим сегодня демонстрационный показ этой новой электронной системы на еще одной новинке - тракторе Ростсельмаш 2400. Все цифровые опции направлены на повышение безопасности аграрного труда, на сокращение времени для выполнения полевых задач, на повышение урожайности и снижение трудозатрат.

Комбайн TORUM 785

В поисках новых идей на выставку приходят многие тамбовские сельхозпроизводители.

- Всегда по возможности стараюсь посещать такие мероприятия, где на одной площадке собраны лучшие образцы техники, - говорит представитель ООО «Оржевка» Виталий Костерин. – Свой выбор в пользу компании Ростсельмаш мы сделали давно – первый комбайн этого производителя купили еще в 2011 году, и с тех пор приобрели еще 9 машин, последнюю – буквально в этом году. На этой неделе будем начинать работу на новом ACROS 595 Plus в работе на полях. Машины мощные, очень работоспособные и комфортные в управлении, поэтому, уверен, сотрудничество с Ростсельмаш, мы будем продолжать.

Татьяна Юрьева

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