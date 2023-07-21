Сотрудники Тамбовэнерго приняли участие в сельских спортивных играх «Земля спорта»

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На торжественном открытии Глава Тамбовской области Максим Егоров поприветствовал участников и в напутствие пожелал всем удачи. Соревнования прошли по нескольким видам спорта: мини-футбол, дартс, перетягивание каната, легкая атлетика, стритбол и гиревой спорт.

В команду Кирсановского района от филиала «Тамбовэнерго» вошли рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Кирсановского участка Иван Артюхин и Сергей Никифоров, электромонтер оперативно-выездной бригады Оперативно-технологической группы Кирсановского района электрических сетей Юрий Воропаев. В соревнованиях по мини-футболу тамбовские энергетики заняли 2 место. Победителям и призерам на торжественной церемонии награждения вручили кубки, медали и грамоты.

«В «Тамбовэнерго» уделяется большое внимание работе с персоналом, неотъемлемой частью которой является спорт. Подобные мероприятия помогают формировать особый дух сплоченности в коллективе и приобщать сотрудников к здоровому образу жизни. Для тамбовских энергетиков спортивные соревнования всегда яркое и значимое событие, так как это отличная возможность раскрыть свой спортивный потенциал и в неформальной обстановке пообщаться с коллегами. Благодаря этому наши сотрудники показывают хорошие результаты», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.