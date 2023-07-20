У приехавшего в Тамбовскую область индийца обнаружили холероподобную инфекцию

Холеру нашли у обитателя гостиницы для трудовых мигрантов Фото: "КП" Архив

У приехавшего из Дели жителя Индии обнаружили холеру. Мужчина заболел, когда уже жил в гостинице для трудовых мигрантов города Рассказово. Пациента обследовали и выявили у него холероподобный возбудитель. Мужчину госпитализировали и лечат, сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

Холера — это острое, очень заразное инфекционное диарейное заболевание, которое представляет особую опасность для людей. Проникая через рот, бактерии поражают слизистую оболочку кишечника, нарушая работу пищеварительного тракта. При отсутствии адекватного лечения болезнь может в короткие сроки привести к обезвоживанию, появлению судорожного синдрома и смерти.

В региональном управлении Роспотребнадзора заверили, что приняли все меры, чтобы не допустить распространения инфекции. В гостинице, где жил заболевший, провели дезинфекцию. Санитарные врачи определили круг контактировавших с ним людей, их обследовали и оставили под медицинским наблюдением, ни у кого признаков болезни нет.

- Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, - говорят в ведомстве.

Для предупреждения распространения острых кишечных инфекций Роспотребнадзор рекомендует:

- строго соблюдать правила личной гигиены (мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета);

- купаться только в разрешенных местах, а при купании в водоемах избегать попадания воды в полость рта;

- употреблять только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, напитки в промышленной упаковке);

- не покупать продукты в местах несанкционированной торговли;

- соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов в домашних условиях, использовать отдельные разделочные доски и ножи.

При первых признаках острых кишечных инфекций нужно сразу обращаться за медицинской помощью.