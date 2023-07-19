В Тамбовской области на отмене «копеечной» льготы собираются сэкономить 2 миллиона рублей

В регионе озабочены тем, что малоимущие получают две выплаты Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбовской областной Думе собираются рассмотреть законопроект об отмене «копеечной» льготы, которую получают малообеспеченные семьи с детьми. Это региональная мера поддержки, размер которой, после индексации, прошедшей 1 июля, составляет 233 рубля на ребёнка. В области существует ещё ряд похожих пособий, которые по большей части дублируют федеральные льготы, только в мизерном размере. Например, семьи с детьми-инвалидами получают 313 рублей ежемесячно, 437 рублей выплачивают на детей матерям-одиночкам, тем, кто не получает алименты и на детей служащих в армии призывников. Эти пособия пока не отменяют, а вот «детские» собираются упразднить для, как говорится в проекте документа «установления единого подхода при предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми».

Разработчики законопроекта выяснили, что на сегодняшний день региональное пособие оформили и получают 2137 детей из малообеспеченных семей, все они должны будут переоформлять выплату с августа по декабрь этого года, потому что срок её действия истекает. При этом все получатели такой льготы получают так называемое Единое пособие, которое выплачивается Социальным Фондом России с 1 января 2023 года. Оно объединило ряд существовавших ранее выплат для семей с низкими доходами: на первого ребенка до трёх лет, на третьего и последующих детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет и по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям.

По данным Фонда, в первом квартале выплаты назначили на 26 тысяч детей до 17 лет, из них 18,5 тысячам – в максимальном размере. Напомним, при его определении учитывается доход семьи (он не должен превышать среднедушевого регионального прожиточного минимума на члена семьи), а также наличие собственности – недвижимости, автомобилей и пр. В зависимости от этого Единое пособие начисляется в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка, который в Тамбовской области равен 12 412 рублей.

- Получается, что пособие на ребенка и Единое пособие получают одни и те же дети из малообеспеченных семей, - делают вывод разработчики документа. - Для исключения дублирования этих выплат и, учитывая, что размер пособия на ребенка значительно ниже и предлагается не назначать пособие на ребёнка в случае получения ими Единого пособия.

Подсчитано, что в случае принятия этого закона, региональный бюджет за год сэкономит порядка 1,9 миллионов рублей. Эти деньги предлагают перераспределить также на социальные цели.

КСТАТИ

На повышение рождаемости в области потратят 3 миллиарда рублей

В Тамбовской области разработали программу повышения рождаемости, рассчитанной до 2025 года. Её бюджет составляет около 3 миллиардов рублей. Тамбовщина, с её демографической ситуацией, относится сейчас к группе регионов, которые называются «Демографическая зима». Так характеризуют субъекты, в которых мало потенциала для восстановления рождаемости. В правительстве области хотят повысить показатели до уровня «Региона ресурсной стабильности».

Согласно программе, в области сохранятся имеющиеся меры поддержки - областной материнский капитал для многодетных и 100-процентное субсидирования процентной ставки по ипотеке. С 1 июля этого года в области предоставляется областной материнский капитал на каждого ребенка, начиная с третьего и введён «Земельный сертификат» на 150 тысяч рублей.

Продолжится выдача областной выплаты при рождении одновременно трёх и больше детей, размер которой составляет около 6 миллионов рублей. В 2023-м эту сумму получила 1 семья, в которой родились сразу три мальчика. Всего же в разное время выплату получили 6 многодетных семей.

Планируется создать условия для работающих родителей - в программе предусмотрели увеличение групп продленного дня в школах и открытие семейных дошкольных групп, а главам городских и муниципальных округов рекомендовали поощрять работодателей, которые оказывают поддержку семьям.