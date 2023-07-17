В Тамбовской области лидерами июньского подорожания стали овощи

Овощи из "борщевого набора" дорожают не первый год Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбовстате подсчитали цены на продукты, непродовольственные товары и услуги. По данным специалистов, индекс потребительских цен в прошедшем июне составил 0,3%, а с начала года – 2,5%. Среди других регионов ЦФО наибольшее подорожание зафиксировали в Московской области – 4,2%, наименьшее – в Орловской – 1,7%.

Продукты в нашем регионе в среднем выросли в цене на 0,2%, тогда как в июне прошлого года они снижались на 0,3%. Сильнее всего подорожали овощи, которые входят в так называемый «борщевой набор». Так, цены на картофель в июне взлетели на 38,7%, морковь подорожала на 29,5%, свекла – на 24,2%. Похожую ситуацию наблюдали в нашем регионе и в прошлом году, но тогда пик подорожания овощей пришёлся на конец марта-начало апреля. Тогда буквально за неделю капуста подорожала на 28%, репчатый лук - на 20,2%, морковь - на 10%, свекла – на 7,5%, а картофель – на 4,5%. Исправилось положение с ценами после того, как появился новый урожай.

Среди других июньских антилидеров – мясо птицы, которое выросло в цене на 9,1%, безалкогольные напитки, подорожавшие на 7,3%, солёная рыба (рост на 5,3%), сахар (на 5,2%), мясные консервы (3,9%), креплёное вино (3,2%) и баранина на кости (2,7%). Также в регионе зафиксировали рост цен на лимоны (12,3%) и яблоки (3,4%) Среди продуктов, на которые в июне цени снизились всего 6 позиций – пельмени (подешевели на 6.5%), кисломолочные продукты – минус 6%, мороженое (-5.1%), оливковое масло (-4,3%), мука (-3,8%), также на 2,6% в цене упали яйца.

В Тамбовстате также выяснили, насколько поднялись цены с начала года, в целом, по их данным, продовольствие подорожало с января на 2,2%. Рекордсменом стал сахар, он за это время прибавил в стоимости 23,7%, мясо птицы подорожало на 12,2%, баранина на кости – на 11,8%, шоколад – на 9,4%, коньяк – на 7,9%, брынза – на 6,7%, соленая сельдь – на 2,7%. Из овощей подорожали: морковь – в 2,4 раза, капуста – в 2,3 раза, лук – в 2,2 раза, свекла – в 1,7 раза. Цена картофеля увеличилась в 1,5 раза. Из фруктов подорожали яблоки – на 29,4 %, лимоны – на 25,2%. С начала года снизились в цене гречка – на 32,4%, оливковое масло – на 19,3%, говяжья печень – на 9,2%, перловка – на 8,5%, манка – на 7,2%, яйца – на 4,9% и соль – на 4,4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в нашем регионе в июне составила 5695 рублей 38 копеек в расчёте на месяц и увеличилась по сравнению с маем на 5 %, а с начала года - на 12,1%. Для сравнения, наименьшая стоимость продуктовой корзины – в Белгородской области, где её стоимость составляет 4941 рубль, а самая дорогая – в Москве – 7303 рубля 27 копеек.

Что касается непродовольственных товаров, в июне они выросли в цене на 0,3%, примерно такое же подорожание отмечали в первом летнем месяце прошлого года. Больше всего выросли в цене телерадиотовары – на 5,4%. В пределах 1,5-3,4% подорожали табак, игрушки, инструменты, посуда и носки. На 5,3% снизились цены на стиральные машинки, на 1,5%-3,4% подешевели бумага, мобильные телефоны, компьютеры и полотенца.

В сравнении с началом года рост цен на непродовольственные товары составил 0,7%. Больше всего выросли в цене товары для садоводства – на 11,3%, сигареты, товары для спорта и туризма, а также посуду стали дороже на 7,3%-8,4%. Ещё на 5-6% подорожали носки, спички, товары для животных, женская одежда и игрушки. Снижение цен отмечалось на компьютеры, холодильники, телерадиотовары (в пределах 11,2-14,5%), обувь, парфюмерия, косметика, стиральные машинки и телефоны упали в цене на 4-6,2%. Подешевело на 0,3% дизельное топливо, зато газовое взлетело в стоимости на 9,3%.

Сильно увеличилась в Тамбовской области стоимость услуг. Экскурсионные подорожали в среднем на 27,9%, например, поездка на отдых на Черноморское побережье в июне стала дороже на 45,4%, экскурсионные туры по России взлетели в цене на 17,9%. Рост цен коснулся также авиаперелётов (на 13,2%), медицинских услуг (+3,6%), зарубежных путёвок (+3%), ж/д поездок(+2,8%). Всего же с начала года рост стоимости платных услуг составил 5,3%.

- Лидерами по темпам подорожания за прошедшие шесть месяцев 2023 -го стали экскурсионные услуги (+85,1%), зарубежный туризм (+53), поездки на пассажирском транспорте (+14,9%), медицинские услуги (+12,5%), гостиницы и прочие места проживания (+8,7%), правые и санаторно-оздоровительные услуги (+6,5%), а также услуги ветеринарных врачей (+4,3%),- рассказали в Тамбовстате.

Кстати, в этом году не повысилась стоимость коммунальные услуги, которые обычно растут с 1 июля. Их индексация произошла с 1 декабря 2022-го, тогда суммы в платёжках поднялись в пределах 9%. Как заверили жителей страны, до 1 июля следующего года цены на коммуналку расти не будут. Минэкономразвития уже озвучило, что с 1 июля 2024-го тарифы проиндексируют на 6%, а 2025 году — на 5,3%.

КСТАТИ

Тамбовчане зарабатывают вдвое меньше, чем в среднем по ЦФО

Специалисты Тамбовстата оценили социально-экономическое положение регионов с января по май этого года. Согласно официальным данным, индекс промышленного производства в Тамбовской области за этот период составил 5,2%, по ЦФО этот показатель равен 8,5%, а в среднем по России – 1,8%. На 4,1% в области снизилось производство мяса и птицы, зато на 9,4% выросла выработка молока и почти на 40% - яиц. На 8,4% относительно аналогичного периода прошлого года увеличилось число введённых в эксплуатацию жилых домов. Просел в регионе оборот розничной торговли, он, по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 6,1%, оборот предприятий общепита, напротив, вырос на 1,6%. Объём платных услуг увеличился на 0,8%. Средние зарплаты в нашем регионе составляют 40559 рублей, для сравнения, по стране этот показатель равняется почти 68000 рублей, а по ЦФО – 86000 рублей. Естественная убыль населения за 5 месяцев этого года составила 3000 человек.