В Тамбове может появиться городская управляющая компания

Не все УК обеспечивают порядок во дворах и домах Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре задумались о планах создания муниципальной управляющей компании, которая займётся обслуживанием многоквартирных домов. Такую идею высказал глава администрации Тамбова Максим Косенков во время отчёта о результатах работы в 2022 году в Тамбовской городской Думе.

История коммерческих управляющих компаний в стране началась в 2005 году, когда вступил в силу новый Жилищный Кодекс, предусматривающий создание частных обслуживающих организаций, которые возьмут на себя управление многоквартирными домами. Тогда же жителям многоэтажек начали объяснять, что помимо их квартир, существует общедомовое имущество, которое нужно содержать и ремонтировать, причём за счёт самих жильцов. До появления управляющих компаний в областном центре существовала Дирекция единого заказчика и многочисленные ЖЭКи, которые с изменениями в законодательстве стали теми самыми первым управляющими компаниями. На деле оказалось, что идея передать обслуживание жилых домов частникам, таила в себе огромное количество проблем, о которых поначалу не подозревали ни чиновники, ни жители.

Получилось, что коммерческие структуры получили доступ к огромным средствам, которые собирали с жителей. И это не только средства, предназначенные для содержания домов и работы УК, через обслуживающую организацию проходили также средства русурсопоставщиков. Часто деньги за свет, воду, газ и тепло оседали в карманах недобросовестных управленцев. В Тамбове расследовали и доводили до суда дела о миллионных хищениях в этой сфере.

Вскоре УК нашли лазейку в законе и вовсе стали уходить от ответственности – город захлестнула волна банкротств обслуживающих организаций, примечательно, что еще на стадии судебного разбирательства в том же здании и с теми же сотрудниками и руководством начинала работу юридически другая обслуживающая организация, которая даже названия не меняла, добавлялась, к примеру, приставка «плюс». С ничего не понимающими жителями заключали новые договоры и компания фактически продолжала работу, а старая организация благополучно банкротилась и списывала все долги.

Более того, часто тамбовчане становились заложниками обслуживающих организаций, это стало поводом уже для многочисленных разбирательств в Арбитражном суде. Поменять управляющую компанию на практике оказалось непростой, а иногда фактически невозможной процедурой. «Управляшки» бились за каждый дом, который приносил прибыль и под разными формальными предлогами препятствовали жителям, пожелавшим от них уйти.

Немного урегулировалась ситуация после введения в 2014 году процедуры обязательного лицензирования управляющих компаний, новый порядок, определял в том числе наказание за невыполнение обязательств обслуживающей организацией, вплоть до полного лишения её лицензии, то есть права на дальнейшую деятельность. Но полностью проблему это не решило и до сих пор жители, которые платят немалые деньги за управление домом, получают качественные услуги от своих «управляшек». На сегодняшний день острой стала тема уборки дворов жилых домов, это обязанность с недавних пор возложила на обслуживающие организации, но не всегда эта работа выполняется. Сейчас горожане жалуются, что в условиях дождливого лета их дворы превращаются в непроходимые джунгли от разросшейся травы.

- Некоторые управляющие компании живут в собственном измерении, изыскивают способы переложить либо уйти от ответственности, - говорит Максим Косенков. - Бесконечные ссылки на низкий тариф, в отсутствие диалога с собственниками при спорных расходах на собственное содержание, включая учредителей. Дворы убирать не хотя, или делают это скрипя зубами. Ищут предлоги оттянуть исполнение федерального законодательства и правил благоустройства. Они заигрались!

По данным городской администрации, на сегодняшний день в Тамбове насчитывается больше 3 тысяч многоэтажек. Если вычесть из них те, что находятся на самоуправлении и дома блокированной застройки, в которых обслуживающая организация не предусмотрена, остаются больше 2 тысяч многоквартирных домов, которые находятся на обслуживании 70 управляющий компаний (28 домов на каждую обслуживающую организацию в среднем). Для сравнения, в 2015 году в городе работали 25 «управляшек», то есть их число за последние 7 с небольшим лет выросло практически втрое. В мэрии полагают, что такая популярность никак не стыкуется с заверениями руководства обслуживающих организаций о том, что их бизнес убыточный и едва держится на плаву. Сейчас в городе планируют возродить муниципальную обслуживающую организацию, которая будет подконтрольна городским властям. По данным мэрии эта идея сейчас представлена областным властям и находится на обсуждении.