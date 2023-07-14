Тамбовэнерго призывает граждан соблюдать правила электробезопасности в дачный сезон

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Нередки случаи, когда дачники приступают к реставрации фасадов своих домов или замене электропроводки без отключения электроснабжения. Это может привести к гибели или получению тяжелого увечья. По тем же причинам, если вблизи проходит линия электропередачи, нельзя проводить самовольную вырубку насаждений, устраивать спортивные и игровые площадки, разводить костры, складировать габаритный мусор.

Не менее тяжелые последствия могут ожидать и лиц, пытающихся совершить хищения проводов линий электропередачи или оборудования с действующих энергообъектов, либо самовольно подключиться к электросетям. Подобные действия не только опасны для жизни, но и уголовно наказуемы.

«Тамбовэнерго» напоминает, что перед проведением каких-либо работ, связанных с приближением к проводам линии электропередачи, в том числе и к вводу в дом, гражданам необходимо обратиться в район электрических сетей, который обслуживает ваш населенный пункт.

Всю интересующую информацию можно получить, позвонив на прямую линию энергетиков по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный), или на сайте www.mrsk-1.ru.