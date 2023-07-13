В Тамбовской области за два года отремонтируют 20 школ

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11 июля глава Тамбовской области Максим Егоров провел заседание оперативного штаба, на котором обсудили планы по масштабной реконструкции школ. В планах 2024-2025 года – капитальный ремонт 20 зданий образовательных учреждений по проекту «Модернизация школьных систем образования». На эти цели за два года направят 1,7 миллиарда рублей

В этом году работы тоже ведутся. В 2023-м на Тамбовщине приведут в порядок здания 14 школ, расположенных в разных уголках региона. Общая стоимость работ на всех объектах составит 602,7 миллиона рублей. Готовность нескольких образовательных учреждений на сегодняшний день составляет 93-100%. Завершаются работы в Рудовском филиале Пичаевской школы Пичаевского муниципального округа, Шульгинском филиале Новопокровской школы Мордовского муниципального округа, школе №1 города Моршанска, а также Хитровском филиале Верхнеспасской школы Рассказовского муниципального округа. Задача, которую ставил перед подрядчиками Максим Егоров – закончить капитальный ремонт до старта нового учебного года, чтобы 1 сентября ребята пришли в обновленные здания. Большинство стройфирм с этой задачей справляются, а там, где темпы работ не такие высокие, глава региона поручил их ускорить, увеличив количество рабочих на объектах и скорректировав производственные графики. Все этапы проведения работ, по поручению главы региона Максима Егорова, активно контролируют, в том числе, общественные группы.

- Контроль за качеством и сроками исполнения строительно-монтажных работ ведут не только ответственные министерства, но и представители общественности, дети, родители, педагоги, поэтому важно в полном объеме выполнить все обязательства по проведению капремонта зданий школ в Тамбовской области, - сказал Максим Егоров.

Напомним, масштабная программа капремонта школ стартовала в регионе в 2022 году. В Тамбовской области работы по реконструкции проводят комплексно. Помимо самих зданий, в порядок приводят прилегающие территории, строят внешние сети, обеспечивают газификацию и обустраивают остановочные пункты. Такой подход положительно оценивают на федеральном уровне.

За все время действия программы «Модернизация школьных систем образования» с 2022 по 2025 годы в нашем регионе условия обучения улучшатся для 25 тысяч школьников. Из федерального бюджета на эти цели выделили больше 3 миллиардов рублей. Подробную информацию о реализации программы можно узнать на сайте Цифрового агрегатора «Наша школа».

Татьяна Юрьева