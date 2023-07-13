Тамбовчан приглашают на фестиваль «Весь Рахманинов»

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В Тамбове 14-16 июля пройдёт фестиваль «Весь Рахманинов», который должен стать главным событием Года Сергея Рахманинова в России. Перед жителями и гостями региона выступят всемирно известные звёзды — пианист-виртуоз Денис Мацуев и оперная певица Хибла Герзмава. Также в гала-концерте примет участие пианист, победитель международного конкурса молодых музыкантов «Eurovision Young Musicians 2018» Иван Бессонов, музыкальный театр «Геликон–опера» (руководитель - Народный артист России Дмитрий Бертман) и Государственная академическая симфоническая капелла России (дирижер - Народный артист России Валерий Полянский). В третий день фестиваля, 16 июля, именитые музыканты выступят и в музее-заповеднике Рахманинова в Ивановке.

Готовясь к масштабному мероприятию, в Тамбове на площади Ленина устанавливают большую сцену Росконцерта, привезенную из столицы. Как рассказал министр культуры области Юрий Голубев, обычно эту сцену используют на Красной площади в Москве. Она вмещает большое количество артистов. Сцену оснастят современным звуковым и световым оборудованием. Также будут установлены большие экраны сзади сцены и дополнительные экраны для тех зрителей, которые не смогут попасть на центральную площадку. Она будет организована на 2000 мест. Билеты в зрительный зал с посадочными местами ещё можно приобрести.

Посмотреть фестивальные мероприятия можно будет и не выходя из дома. Трансляции гала-концертов 14 и 15 июля пройдет в прямом эфире в группе «Тамбовский академический драматический театр» и на портале «Культура.РФ».

До проведения концерта проезжая часть площади Ленина не будет перекрыта, чтобы не создавать помехи движению в городе. На время концертов 14 и 15 июля с 20 часов движение на площади Ленина, части улицы Карла Маркса и Интернациональной будет остановлено, чтобы обеспечить безопасность зрителям и артистам.

Задать интересующие вопросы, связанные с проведением фестиваля «Весь Рахманинов» можно по телефону «горячей линии» 8 800 201-68-23 с 12 по 16 июля с 9 до 20 часов. Звонок бесплатный. Голосовое меню даст возможность звонящему выбрать по какому вопросу проконсультироваться: 1 — программа фестиваля, 2 — средства размещения и предприятия питания, 3 — информация о культурной жизни региона (музеи, театры, экскурсии и фестивали, проходящие в дни проведения торжеств).

Татьяна Юрьевна