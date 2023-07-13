«Трудно сдерживать себя дома, когда страну пытается топтать всякая нечисть!»

Перед отправкой к месту дислокации воины получили благословение священнослужителя. Архив семьи Бердниковых

Служба по контракту для тамбовчан самых разных возрастов и профессий стала настоящей возможностью поддержать свое государство в непростые времена. Люди видят в этом свой долг и ощущают поддержку со стороны близких, друзей и коллег. Александр из Ржаксинского округа отправился случить по контракту после того, как отметил свое 19-летние. Это взрослое решение сына поддерживают его родители, зная, что сына всегда интересовала военная служба. Отец молодого человека во время срочной службе в армии прошел звания от рядового до старшины. Он награждён медалью «За отличие в воинской службе». Гордятся в семье и прадедами со стороны матери и отца, которые сражались в Великую Отечественную войну.

- Однажды в присутствии сына я произнёс, что всё труднее себя сдерживать дома, когда страну пытается топтать всякая нечисть, - говорит отец Александра. - Сейчас думаю, может, мои слова так повлияли на решение сына. В них звучала боль и это правда. В любом случае выбор служить по контракту Сашка сделал сам. Меня и мать только поставил перед фактом. Мы приняли тот факт, что наш сын вырос, и он - настоящий мужчина!

О проявлениях нацизма многодетная семья знает из собственного печального опыта. Когда-то они жили в Киргизии, но с развалом Советского Союза в стране начались беспорядки и оставаться там русским стало просто опасно, пришлось спешно собираться и уезжать. Глава семейства вспоминает, что это было страшно и сейчас нужно сделать все, чтобы не допустить повторения этой истории.

Семейный архив Александра Р.

С таким же убеждением – остатки нацизма надо бить на рубежах, не допуская его проникновения дальше, отправился служить по контракту на два года экономист одной из тамбовских больниц Александр. 39-летний мужчина говорит, что решение отправиться на фронт, он принял давно – практически с самого начала спецоперации.

- В этом году твёрдо осознал: пойду служить, несмотря ни на что, - говорит Александр. - Это желание крепло с каждым днём. Видя, что происходит на наших территориях, я боялся, что похожая участь может затронуть, если не предпринять никаких усилий, и сердце России.

Мужчина рассказывает, что в армии не служил, но благодаря отличной физической форме, которую он поддерживает благодаря систематическим занятиям спортом, постоять за себя и за страну сможет, а армейский опыт для того, чтобы защитить страну от врагов, вовсе не обязателен, по его мнению.

- Кстати, когда стали доступны технологии беспилотных летательных аппаратов, я купил себе дрон и научился им пользоваться, - говорит Александр. - Думаю, это тоже считается неплохой подготовкой для службы в современной российской армии.

Провожая Александра на службу близкие напутствовали: «Ты только вернись. Живым. И с победой».

- Сейчас так всем говорят. Победы ждёт вся страна, и мы обязательно принесём её, - уверен мужчина.

За победой в символическую дату – 9 мая – отправился 40-летний житель села Жидиловка Мичуринского района Григорий Бердников. По профессии мужчина тракторист, владеет также специальностью слесаря. От срочной службы мужчина был освобожден по состоянию здоровья, однако сейчас, видя нависшую угрозу, он решил отдать долг Родине. Мужчина уверен, что его опыт и профессиональные навыки обязательно будут востребованы на фронте.

– Иду воевать за Россию, за справедливость, - говорит Геннадий Бердников. - Среди сослуживцев много моих ровесников, ребята пришли служить Родине осознанно. Вместе проходили обучение и вместе отправились к месту дислокации. Уверен, что в трудное для страны время нужно всем встать на её защиту и внести свой вклад в общую победу.

Татьяна Юрьева

КСТАТИ

Как заключить контракт

Поступить в Вооружённые Силы РФ по контракту можно, обратившись в военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте служба по контракту.рф или через электронный сервис на портале госуслуг. По вопросам прохождения военной службы по контракту можно обратиться на горячую линию по номеру телефона 117.

Татьяна Юрьева