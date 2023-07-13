На Тамбовщине сохранят исторические здания

Городская усадьба купчихи Блазниной, г. Мичуринск, ул. Милиционная, д. 10

В начале года в Тамбовской области дали старт новой программе, которая позволит привести в порядок дома-памятники. Традиционно, это малоквартирные жилые здания, жители которых самостоятельно очень не скоро смогут собрать средства на их реконструкцию, даже если они добросовестно платят взносы в Фонд капитального ремонта. К работам на объектах культурного наследия требуется особый подход – предварительно для таких зданий необходимо провести историко-культурную экспертизу, которая позволит сохранить их исторический облик, разработать проектно-сметную документацию, а выполнять реконструкцию по закону может только организация, которая имеет специальную лицензию.

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Кроме того, для ремонта исторических объектов, как правило, требуются специальные строительные материалы. Все это сильно увеличивало стоимость ремонта в объектах культурного наследия и осложняло ситуацию с ремонтом. По данным Фонда капитального ремонта Тамбовской области, на сегодняшний день в реконструкции на территории региона нуждаются 97 таких домов. Выходом стало решение главы области Максима Егорова, который предложил софинансировать капитальный ремонт исторических зданий из средств федерального бюджета и объявил о реализации новой для региона и даже для страны программы «Наследие Тамбовщины».

- Необходимость изменений в подходах к капитальному ремонту объектов культурного наследия, в которых живут люди, в Тамбове и других городах региона назрела давно, - считает Максим Егоров. - Как правило, средств жителей на их серьёзную реконструкцию недостаточно, поэтому необходимо участие области.

По условиям программы «Наследие Тамбовщины», средства, собранные с жителей в качестве взносов на капремонт, будут расходоваться на разработку проектно-сметной документации, а строительно-монтажные работы будут оплачены из регионального бюджета.

В программу ремонта этого года включили 16 многоквартирных домов-памятников. Десять из них находятся в Тамбове. Это здания по ул. Коммунальной, 13, 22 и 24; ул. Носовской, 6; ул. Базарная,111/34; ул. Лермонтовской,11 и 24; ул. Базарной/Коммунальной, 105/30; ул. Советская,122 и ул. Советская,124/2. Три объекта располагаются в Мичуринске на ул. Милиционной,10; ул. Советской,347 и ул. Набережной,138. Еще три дома отремонтируют в Моршанске на ул. Советской,23; Октябрьской пл.,26 и ул. Свободной,20.

Общая сумма затрат на ремонт зданий составит порядка 170 миллионов рублей. На этих объектах отремонтируют крыши и фасады, а в доме на ул. Лермонтовской, 11 планируют применить комплексный подход к работам.

Программа «Наследие Тамбовщины» в нашем регионе будет долгосрочной, а ее выполнение глава региона Максим Егоров взял на личный контроль.

Татьяна Юрьева