Изучить и сохранить. Ученые выяснят, как изменился климат российской Арктики за сто лет

Фото: архив ПАО "НК "Роснефть"

Ученые повторят океанологическую съемку гидробиолога Константина Дерюгина, выполненную сто лет назад, чтобы выяснить, как изменились климат и экология в российской Арктике.

Фото: архив ПАО "НК "Роснефть"

ПЕРЕПИШУТ ОБИТАТЕЛЕЙ БЕЛОГО МОРЯ

Российские ученые собираются повторить исследования одного из основателей отечественной гидробиологии Константина Дерюгина сто лет спустя – воспроизвести океанологическую съемку и взять пробы бактерио-, фито-, ихтио- и зоопланктона в тех же точках, что и в прошлом веке. Затем они смогут сравнить результаты экспедиционных работ и выяснить, какие климатические и экологические изменения произошли в российской Арктике за столетний период.

Такой масштабный экологический проект стал возможен благодаря поддержке бизнеса – компании «Роснефть» и негосударственного института развития «Иннопрактика». В нефтяной компании уже более 10 лет активно работает Арктический научный центр. За это время корпоративный институт провел более 40 комплексных экспедиций, в рамках которых организованы гидрометеорологические, геологические, биологические исследования русского Севера.

«Новые исследования позволят получить новые данные о фауне арктических морских экосистем и даже открыть еще неизвестные науке виды, - прокомментировал научный руководитель проекта, директор Беломорской биологической станции МГУ, доктор биологических наук Александр Цетлин. – Сравнивая «перепись» обитателей Белого моря, сделанную Дерюгиным с актуальными данными, можно будет достоверно определить, какие изменения произошли в российской Арктике за минувший век и чем они были вызваны – естественными причинами или, например, деятельностью человека. При этом у нас нет цели остановить изменения, есть задача найти стратегию, которая позволит и сохранить природу, и защитить человека».

Исследования продлятся три года и будут опираться на труды великого предшественника – гидробиолога Константина Дерюгина, который детально изучил беломорскую фауну в 1922-1926 годах. Проект разбит на несколько сезонов, первый - сезон полевых работ – уже начался. Два исследовательских судна вышли в акваторию: «Профессор Зенкевич» в западную часть, «Картеш» - в восточную. Ученые применят самые современные приборы и инновационные технологии. К работе привлечены эксперты ведущих российских университетов.

Фото: архив ПАО "НК "Роснефть"

ПОЧЕМУ АРКТИКА ТАК ВАЖНА?

«В большинстве морей российской Арктики лед – многолетний, тогда как на Белом море он - однолетний. «А это принципиально разные структуры и экосистемы», — говорит Александр Цетлин. - Сейчас из-за глобального потепления однолетнего льда в Арктике становится все больше. Белое море – ввиду своих природных характеристик - это своего рода естественный «полигон», идеальная «модель», чтобы составить всеобъемлющее представление об экологическом состоянии морей Арктики в целом».

Стартовавший проект решает важнейшие для страны и планеты задачи сразу в трех областях: экономической, научной и экологической.

«Арктика – это четверть российского ВВП, пятая часть экспорта и 28% территории, - объясняет технический руководитель проекта, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин. - Также российская Арктика – самая густонаселенная часть этого региона в мире: здесь живут 3 млн человек. Чтобы их обеспечивать, нужен Северный морской путь. Кроме того, Арктика – это глобальный регулятор погоды, влияющий на климат, например, в Москве и Петербурге. Нельзя забывать и о биоразнообразии: очень много видов рыб, птиц, животных зависят от состояния северных экосистем. Совместные усилия ученых, бизнеса и государства позволят отследить происходящие здесь процессы».

Фото: архив ПАО "НК "Роснефть"

По словам доктора биологических наук, главного научного сотрудника лаборатории экологии планктона Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, специалиста-планктонолога с мировым именем Ксении Кособоковой, морские экосистемы очень толерантны к изменениям, но до определенного момента: если температура воды в Арктике поднимется на несколько градусов, последствия могут быть катастрофическими. Быть готовым к любым вариантам развития событий и уметь их предсказывать – цель всех участников проекта. Современные ученые при поддержке «Роснефти» и «Иннопрактики» станут коллективным «Константином Дерюгиным» для будущих поколений. От результатов их работы будут отталкиваться следующие команды ученых. В России появится обширная база научных данных и методы, необходимые для долгосрочного планирования устойчивого развития арктического региона, выявления многолетних трендов и составления достоверных прогнозов.