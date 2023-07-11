Тамбовчанке, которую 13 лет назад чуть не растерзал лев, спасли руку

Пострадавшая девочка перенесла множество операций

Десять лет врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России боролись за сохранение руки у девочки, на которую в зоопарке напал лев.

ЧП произошло в Тамбове в мае 2010 года. 4-летняя девочка вместе с бабушкой и дедушкой отправилась в зоопарк, который располагался на ул. Московской. Девочка фотографировалась рядом с животными и в какой-то момент оказалась возле клетки со львицей. Внезапно животное рвануло к ограждению клетки, и лапой, через прутья, втащила ребенка внутрь. Первыми на помощь ребенку пришли ее родные и очевидцы, львицу пытались бить металлическими прутьями, но она продолжала терзать свою жертву. Лишь когда на хищницу направили струю воды из пожарного шланга, она бросила девочку. Сильно искусанную, истекающую кровью девочку доставили в ближайшее лечебное учреждение – Тамбовскую областную больницу, куда пригласили, в том числе, детских врачей. После нападения львицы девочка получила страшные травмы, но самые серьезные повреждения получила левая рука, которую зверь практически перекусил. Медики даже думали об ампутации конечности, но все же решили попытаться ее сохранить. Спустя несколько дней после случившегося пострадавшего ребенка перевезли на лечение в Российскую детскую клиническую больницу РНИМУ им. Н.И. Пирогова в Москву. Сейчас, спустя много лет после трагедии, медики рассказали, что им удалось не только полностью восстановить двигательные функции конечности, но также удалить множественные рубцы и вернуть руке ее естественный эстетический облик.

На протяжении двух лет специалисты отделения травматологии и ортопедии РДКБ восстанавливали костную структуру, сращивали поврежденные участки: после нападения льва у девочки наблюдался полных вывих, раздробление плечевой кости со смещением, была повреждена трахея. В течение всего периода девочка не могла пользоваться рукой. По словам специалистов, они продолжали работу по сохранению исключительно благодаря тому, что сухожилия и артерии конечности чудом остались целы. Именно это позволило восстановить суставы и кость, заниматься дальнейшим восстановлением функции руки.

После завершения первого этапа лечения врачи клиники приступили к самой длительной стадии — реконструктивно-пластической. К этому моменту девочка уже могла двигать рукой, но с ограничениями.

- Все восстановленные участки были покрыты рубцами, из-за них пациентка не могла отвести руку, поднять ее выше 90 градусов, - говорит врач отделения реконструктивно-пластической хирургии Ольга Макарова. - Поэтому мы занимались восстановлением этой функции и проводили дополнительные виды терапии, разрабатывали сустав.

Кожа ребенка была покрыта рубцами

Реконструкция требовала поэтапного восстановления тканей. Под рубцами на руке они практически отсутствовали: не сохранилось ни подкожно-жирового слоя, ни мышц. Поэтому врачи «создали» их заново, чтобы девочка смогла полноценно пользоваться рукой.

Необходимые элементы вокруг кости тоже не могли сформироваться самостоятельно, и рубцовые ткани специалисты начали замещать здоровыми, применяя экспандерную пластику.

- Технология заключается в том, что пациенту на здоровых участках под кожу вводят экспандер — силиконовый баллон, который постепенно раскачивается и растягивает кожу. Так образуется её избыток, и его перемещают на пораженные участки, что позволяет восстановить необходимые ткани. Площадь реконструированного участка у девочки в области плечевого сустава составила 30 на 20 сантиметров, - говорит заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ, к.м.н. Антон Нарбутов.

С учетом сложности пластического этапа за год можно выполнять не больше одного оперативного вмешательства с экспандером. Всего за время пребывания пациентки в отделении реконструктивно-пластической хирургии провели 11 операций. Параллельно с этим она проходила в РДКБ реабилитацию, чтобы вернуть руке все утраченные функции.

Сейчас рука полностью выполняет свои функции

- К настоящему моменту хирургический этап лечения закончен. Девочке еще предстоит пройти курс лазерной терапии, чтобы удалить наиболее крупные и заметные рубцы, - поясняет Ольга Вячеславовна.

Комплекс реконструктивных операций длился несколько лет, зато сейчас у девочки функция руки полностью восстановлена, она пользуется ей в полной мере. Никаких ограничений врачи не накладывают: пациентка может вести активную жизнь и даже полноценно заниматься спортом.

Фото с сайта Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова