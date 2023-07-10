Аферисты рассылают тамбовчанам письма от имени Банка России

Мошенники совершенствуют схемы обмана Фото: УМВД России по Тамбовской области

Злоумышленники, которые представляются якобы сотрудниками Банка России, усовершенствовали эту распространенную мошенническую схему. Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят людям от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России. Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы.

Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием - указывают домен Банка России cbr.ru. Часто из-за доверия к электронному адресу получатели попадаются на уловки аферистов.

Специалисты Банка России уверяют, что персональное приглашение на личный прием – один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников.

- Банк России по своей инициативе не приглашает людей на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом, - говорит заместитель начальника отдела безопасности тамбовского отделения Банка России Андрей Башканков. - Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного – короткий номер 300).

По данным УМВД России по Тамбовской области, в первом полугодии 2023-го жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 1228 жителей региона.