В августе в Тамбове начнут чистить Студенец

Через Студенец проходит множество канализационных труб Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове началась подготовка к расчистке участка реки Студенец. Фронт работ небольшой – специалистам предстоит привести в порядок порядка 500 метров русла от Девичьевого моста до его впадения в Цну.

Кстати, курировать процесс будет новый и.о. министра экологии и природных ресурсов. С 6 июля в региональном правительстве на эту должность назначили нового для региона человека – Аллу Албегову. Напомним, в апреле этого года с этой должности уволился прежний руководитель ведомства Альберт Андреев, который возглавлял его с декабря 2022 года. После ухода чиновника в министерство экологии с обысками нагрянули силовики, которые заподозрили прежних руководителей ведомства в превышении должностных полномочий. Разбирательство ещё продолжается.

Алла Албегова 2016 года с по май 2023-го руководила министерством охраны окружающей среды Кировской области. Она окончила Кировский политехнический институт по специальности «Технология электрохимических производств». Имеет ученую степень кандидата химических наук. С 2014 по 2016 годы возглавляла институт естественных наук, институт химии и экологии Вятского государственного университета.

На прошлой неделе Алла Албегова вместе с представителями городской администрации выехала на место, чтобы посмотреть, как продвигаются работы по расчистке берегов Студенца от деревьев и кустарников.

- Состояние реки Студенец сейчас оставляет желать лучшего, всё заросло, много заторов из- за упавших деревьев. Проще говоря, реке некуда деться, а в половодье происходит подтопление близлежащих участков садоводов, - сделала вывод и. о. министра экологии области. - По берегам реки везде валяется мусор. Ухудшается ситуация из- за нескольких канализационных коллекторов, которые «рассекают» реку. В этом месте имеется неприятный запах. Прошу жителей Тамбова бережно относится к водным ресурсам, не оставлять мусор вне специальных площадок с контейнерами. Просто тот мусор, который вы хотите бросить в кусты, возьмите с собой до ближайшего контейнера. Договорились вместе с администрацией города Тамбов, помимо расчистки Студенца, заняться вопросом коллекторов.

Аналогичные нарушения ежегодно обнаруживают общественники, которые, как правило, в апреле проводят рейд, чтобы оценить состояние бедствующей городской реки. Активисты изучают водоём от истока до устья, чтобы выявить стихийные свалки, загрязнения и прочие нарушения. Как и в предыдущие годы, во время последнего обследования на берегах Студенца нашли множество мусора, кучи неразлагаемого пластика и даже место, где в реку из канализационного колодца выливаются загрязнённые стоки.

Работы а полукилометровом участке реки, протяженностью 10 километров собираются начать в августе. Тем временем на Цне, обмеление которой наделало много переполоху весной этого года, уже стартовали подготовительные работы, после которых специалисты начнут приводить в порядок русло. По данным министерства экологии и природных ресурсов области, в береговой зоне в районе парка «Дружба» вырубают растительность, из-за которой к реке не сможет подъехать спецтехника. По условиям контракта, стоимость которого составляет 360 миллионов рублей, в этом году расчистку проведут на 1,8 километра реки, а всего до 25 года рабочие пройдут порядка 8,5 километров.