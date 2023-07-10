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Общество10 июля 2023 8:45

Тамбовэнерго осуществило выдачу мощности «Тамбовским фермам»

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» обеспечил выдачу мощности крупному сельскохозяйственному предприятию Тамбовской области «Тамбовские фермы»
Источник:kp.ru
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Энергетики провели работы по технологическому присоединению объекта сельскохозяйственного производства в Староюрьевском районе. Мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составила 75 кВт.

В рамках осуществления технологического присоединения тамбовские энергетики спроектировали и построили высоковольтную линию электропередачи ВЛ 10 кВ протяженностью 610 метров. Также был осуществлен монтаж разъединителя 10 кВ.

«Аграрный сектор имеет огромные потенциальные возможности и большие перспективы. Сельхозтоваропроизводители могут не только обеспечить население страны качественным продовольствием, но и поставлять конкурентоспособную продукцию на мировой рынок. Специалисты «Тамбовэнерго» успешно реализуют проекты по выдаче мощностей сельхозтоваропроизводителям, что еще раз подтверждает значимость вклада энергетиков в социально-экономическое развитие региона», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.

БИЗНЕС-ПРЕСС