Игорь Артамонов: Резиденты ценят индивидуальный подход и внимание независимо от объема инвестиций

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Лидером по эффективности за 2022 год среди особых экономических зон промышленно-производственного типа названа ОЭЗ «Липецк». Отчет о результатах работы особых экономических зон страны направило в Правительство РФ Минэкономразвития России. Такой анализ проводится ведомством ежегодно в соответствии с правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ, утвержденными постановлением Правительства РФ.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал высокий уровень команды управляющей компании ОЭЗ «Липецк» по привлечению и работе с инвесторами. «Мы видим возрастающую удовлетворенность резидентов, которые ценят индивидуальный подход и внимание независимо от объема инвестиций. Планируем и далее развивать ОЭЗ «Липецк», направляя инвестиции в инфраструктуру и опережающее создание мощностей», – сказал Игорь Артамонов.

Также была проанализирована деятельность российских ОЭЗ по объему осуществленных инвестиций в 2022 году. Особая экономическая зона «Липецк» вошла в число лидеров с объемом инвестиций в сумме 10,7 млрд рублей. По объему уплаченных налогов в бюджетные системы России ОЭЗ «Липецк» заняла лидирующие позиции с показателями в сумме 3,3 млрд рублей.

«Лидеров эффективности среди ОЭЗ за 2022 год отличает выстроенная и проверенная временем система сопровождения инвесторов на протяжении всего «жизненного цикла» инвестиционного проекта, предполагающая помимо льгот по обязательным платежам и аренде государственного имущества еще и информационную, административную и инфраструктурную поддержку бизнеса», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Оценка эффективности функционирования ОЭЗ произведена по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры.

«Отчет о результатах функционирования особых экономических зон играет важную роль в мониторинге эффективности ОЭЗ. В нем отражаются основные социальные и экономические показатели, которые характеризуют наиболее бюджетно эффективные особые экономические зоны», – прокомментировал председатель наблюдательного совета Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.