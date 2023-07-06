Экс-гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова получила условный срок

Ольга Коновалова

В суде вынесли приговор бывшему генеральному директору ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой. Рассматривалось пока одно из дел, в котором бывшая руководитель проходит фигуранткой,. В этом случае речь идёт о хищении больше 700 тысяч рублей. Коноваловой вменяли мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Речь идёт о «нецелевом» использовании субсидии, которую клубу выделили из бюджета Тамбовской области. Деньги должны были пойти на то, чтобы обеспечить участие команды в соревнованиях спортивного сезона 2019-2020 годов. Под видом оплаты договоров за оказание услуг по питанию спортсменов, Коновалова перевела на счёт подконтрольной фирмы больше 700 тысяч рублей. Организация никаким питанием спортсменов не обеспечивала, деньги директор клуба потратила на личные цели.

Аферами, которое проворачивало руководство ФК «Тамбов», правохранители заинтересовались почти два года назад. После обысков и разбирательств, прошедших в домах фигурантов и в самом клубе, в сентябре 2021 года Ольгу Коновалову взяли под стражу и отправили в сизо. Вскоре туда же отправился спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Ольге Коноваловой вменяли несколько эпизодов преступной деятельности и пока, как объясняют в прокуратуре Тамбовской области, в суде рассмотрен лишь один из них – о хищении 700 тысяч рублей. За это бывшему гендиректору грозило до 6 лет колонии. Однако наказание оказалось гораздо мягче.

- Ольгу Коновалову приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение такого же времени, рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

В суде также удовлетворили иск прокурора, который требовал взыскать с экс-руководителя клуба сумму ущерба. Министерству физической культуры и спорта, которое тогда ещё в статусе управления, являлось стороной взаимоотношений с клубом, женщина должна будет вернуть почти 643 тысячи рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Вопрос о наличии либо отсутствии оснований для апелляционного обжалования будет решен прокуратурой по результатам изучения приговора.

Не исключается, что прокуратура попробует добиться для Коноваловой более строгого наказания.

- На сегодняшний день приговор в законную силу не вступил, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области. - Вопрос о наличии либо отсутствии оснований для апелляционного обжалования будет решен прокуратурой по результатам изучения материалов суда.

Тем временем Ольгу Коновалову ждёт ещё одно судебное разбирательство, на этот раз – вместе с подельником Павлом Худяковым. В марте этого года в СУ СКР по Тамбовской области в отношении них закончили расследование уголовного дела. Обоих фигурантов обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Эпизодов в громком деле несколько. Как выяснили следователи, в июне 2019 года Коновалова и Худяков фиктивно устроили на работу экс-супругу мужчины. Женщину оформили на должность бухгалтера клуба, в которой она проработала два года, до июня 2021-го. Все это время «сотрудница» получала не маленькую зарплату, подсчитано, что общий ущерб клубу и его учредителю превысил 800 тысяч рублей. Ещё 500 тысяч рублей генеральный и спортивный директора потратили на оплату билетов на футбольные матчи для своих друзей и знакомых.

В карманах руководства клуба снова оказалась и субсидия, которую выделили из областного бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта». Похищено, как предполагается, в этом случае уже больше 4 миллионов рублей. Из них по версии следствия Ольга Коновалова присвоила 1,7 миллиона рублей, а Павел Худяков – 2,7 миллионов. Официально средства должны были пойти на зарплаты игрокам и сотрудникам клуба.

За мошенничество по ч. 3 – с использованием служебного положения и в крупном размере по закону грозит до 6 лет колонии, по ч. 4 – за хищение в особо крупном размере – до 10 лет колонии и миллионный штраф. За присвоение и растрату с использованием служебного положения и в крупном размере экс-руководителей «Тамбова» могут отправить в колонию на срок до 6 лет.

Это уголовное дело следователи передали в суд, но его рассмотрение на сегодняшний день ещё не началось.

Фото ФК "Тамбов"