Игорь Артамонов познакомился с новыми проектами промышленных компаний Липецкой области

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Особое внимание было уделено проектам по импортозамещению, обеспечению кадрами, уровню заработной платы.

Гендиректор Завода строительных конструкций Владимир Гугнин рассказал о повышенном спросе на продукцию компании. Произведённые на предприятии изделия востребованы в российских регионах. У ЗСК два направления деятельности: изготовление металлоконструкций и профилированного листового проката с оцинкованным и лакокрасочным покрытием. Производство оснащено современным оборудованием. В компании трудоустроены 500 человек с уровнем заработной платы выше среднего по региону.

«Сегодня перед бизнесом открыты разные перспективные пути. Радует, что липецкие компании действуют грамотно и успешно развиваются. Мы надеемся, что также динамично будет повышаться и социальная ответственность предпринимателей», – отметил губернатор.

О возможном переоборудовании своего производства в связи с изменением запроса рынка рассказал руководитель компании «Тринити» Виталий Щетинин. Предприятие создано в 2010 году и производит пластиковые трубочки для пакетированных напитков. География поставок – Россия, Белоруссия, Казахстан. В последние годы продукция из пластика становится всё менее востребованной, в планах компании – переориентация предприятия на выпуск трубочек из бумаги, которые считаются наиболее экологичными. На замечание губернатора о недостаточно высокой заработной плате на заводе, гендиректор сообщил, что на ближайшее время запланирована индексация.

С руководителем мебельной фабрики «Боринское» Сергеем Кузьминым губернатор обсудил перспективы развития и планы по расширению географии поставок. Предприятие функционирует с 2004 года, производит более 200 наименований мягкой и корпусной мебели. Продукция реализуется в Липецке, Белгороде, Курске, Воронеже, Орле, экспортируется в Казахстан. Сейчас предприятие делает акцент на производство мебели для школ и детских садов, поставляет свои изделия в Луганскую Народную Республику.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.