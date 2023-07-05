Игорь Артамонов: Очень важно, чтобы у юношей и девушек формировалось понимание, что они всегда найдут поддержку и понимание у взрослых

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Проект липецкой команды педагогов и психологов «Беседка» стал победителем форума «Сильные идеи для нового времени», и получит 5 млн. руб. на реализацию. Идея проекта возникла в начале года. Специалисты проанализировали статистику, связанную с деконструктивным поведением детей и подростков, и пришли к выводу, что большинства из кризисных ситуаций возможно было избежать, оказав поддержку подросткам. Сформулированная идея была «упакована» в проект и размещена на крауд-платформе.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют педагогический процесс. Опыт многих из них можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.

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Несколько месяцев эксперты Агентства стратегических инициатив проводили консультацию с авторами проекта, корректировали концепцию. На сегодняшний день это полностью готовая инициатива, которую авторы проекта планируют реализовать в ноябре 2023 года в центре Липецка, а затем тиражировать по территории всей России.

«Очень важно, чтобы у юношей и девушек формировалось понимание, что каждую проблему можно решить, и они всегда найдут поддержку и понимание у взрослых. Центры, подобные «Беседке», - важные проекты, которые помогут наладить взаимоотношения с подрастающим поколением», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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«Беседка» — это совокупность пяти факторов: идея, цифровая платформа, проект типового пространства, методика и высококвалифицированные специалисты. Это место примирения, место поиска решения межличностных и личностных проблем. По сути, любой подросток, столкнувшийся со сложной ситуацией, может обратиться в «Беседку», где его встретит администратор-психолог, наладит диалог, выявит проблему, поможет найти решение. Для диагностики кризисных ситуаций в подростковой среде уже разработаны чек-листы. В случае необходимости, к диалогу будут подключены родители, педагоги. В «Беседке» предусмотрена возможность круглосуточного нахождения, будут оборудованы комнаты для мальчиков и девочек.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.