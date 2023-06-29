Вячеслав Гладков вручил двум белгородским семьям с детьми-инвалидами ключи от нового жилья

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В Белгороде обладателями новой жилплощади стали еще две семьи с детьми-инвалидами. 28 июня ключи от квартир новоселам вручил губернатор Вячеслав Гладков.

В семье Лавровых воспитываются двое сыновей. Им была предоставлена квартира площадью 63 кв. м. в микрорайоне «Новая жизнь». А семья Фоминых с дочерью получила квартиру площадью более 71 кв. м.

Новое жилье подбиралось с учетом прикрепления детей к медицинским, реабилитационным, образовательным учреждениям, а также необходимой этажности.

- Семьям очень понравились новые квартиры. Жилье просторное и находится на нижних этажах, что, безусловно, является большим преимуществом для родителей с особенными детьми. С закупкой мебели и всего необходимого поможет администрация города Белгорода, — рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, в 2022 году в Белгородской области было предоставлено 62 жилых помещения в 16 муниципалитетах для семей с детьми-инвалидами. В 2023-м региональные власти планируют обеспечить жильем 24 такие семьи.

Квартиры и дома строятся либо приобретаются муниципальными образованиями на первичном или вторичном рынках с учетом нормы предоставления - 18 квадратных метров на человека. Жилье семьям передается по договору социального найма.

- Мы понимаем, насколько семьям с особенными детками тяжело, и очень хочется к тем видам помощи, которые есть, добавить еще одно - решение жилищных проблем. Поэтому, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наш регион, мы продолжаем выполнять взятые на себя ранее обязательства, - подчеркнул губернатор Белгородской области.