Тамбовчане стали ответственнее относится к оплате взносов за капремонт

Мы уже рассказывали о том, что, к сожалению, не все жители многоквартирных домов понимают важность и необходимость оплаты взносов на капремонт. У тамбовчан есть несколько способов аккумулировать средства, предназначенные для проведения работ и, самым популярным, простым и понятным остается взаимодействие жильцов с региональным Фондом капитального ремонта, специалисты которого решают все технические, организационные и финансовые вопросы. Правда возможности Фонда напрямую зависят от дисциплины жителей, от которых требуется лишь своевременно и в полном объеме оплачивать предусмотренные законом взносы. На это делают далеко не все.

Подсчитано, что жители многоквартирных домов нашего региона недоплатили в Фонд капремонта больше 400 миллионов рублей. Среди антилидеров по числу должников – Гавриловский муниципальный округ, где неплательщиков 72,12%. Ненамного лучше ситуация в Моршанском муниципальном округе – 64,08%, Первомайском – 57,4%, Староюрьевском – 53,46. Платежная дисциплина, по данным специалистов Фонда, хромает не только в сельских, но и в городских территориях, практически повсеместно процент неплательщиков взносов составляет от 30 до 40%. В целом по области порядка 375 тысяч жителей игнорируют обязанность по оплате капремонта. В среднем, долг каждого неплательщика составляет примерно 2,3 тысячи рублей. Но, если конкретизировать, то долг, к примеру, жителей Гавриловского округа составляет по 12,4 тысячи рублей, Ржаксинского – по 9, Уваровского по 7,7.

Должников – около 75 тысяч, в среднем на каждого – около 2300 рублей, хотя мы понимаем, что это – «среднее по больнице». А конкретно, например, в среднем гавриловцы должны по 12,4 тысячи, ржаксинцы – по 9, уваровцы – по 7,7 и так далее.

Многие о суммах задолженностей за капремонт даже не задумывались. Дело в том, что до мая прошлого года в квитанции можно было увидеть только текущий платеж за эту услугу, долги в ней не отражались. Но вот уже больше года тамбовчанам ежемесячно напоминают о том, сколько денег они должны перечислить в Фонд капитального ремонта. Для многих возникшие задолженности по этой услуге стали крайне неприятным сюрпризом. И все же наглядность дает свои плоды – многие решили избавиться от долгов и погасить их, тем более, жители прекрасно понимают, что эти средства пойдут на ремонт их собственного дома.

Свою роль в улучшении собираемости взносов на капремонт сыграла и разъяснительная работа, оказывается, людям нужно было просто и доходчиво объяснить, кто, зачем и для каких целей собирает с них деньги на капремонт. Именно отсутствие доступной информации, а не просто нежелание людей платить, стало причиной возникших огромных долгов. Сейчас же каждый муниципалитет располагает данными о должниках, проживающих на их территории, и работает с каждым конкретным случаем.

- На сегодняшний день уровень собираемости денежных средств в регионе вырос на 0,4 процента, а задолженность населения при этом снизилась на 10 миллионов рублей, и, тем не менее, общая сумма задолженности снова выросла на 9,5 миллиона рублей, - говорит и.о. генерального директора фонда капитального ремонта Тамбовской области Илья Абрамов. - Основной рост платежной дисциплины наблюдается в Тамбове: на 6,6 миллиона рублей, при этом произошло снижение задолженности по Тамбовскому району на 1,7 миллиона руб. Есть территории, где удалось заключить соглашения о реструктуризации долга со сроком оплаты до конца текущего года. В итоге средства стали поступать там, где раньше этого не было.

Жители области, которые по каким-то причинам все еще не расплатились с долгами по капремонту могут решить эту проблему разными способами. Специалисты Фонда капремонта готовы индивидуально работать с каждым должником и, в случае необходимости, могут предоставить рассрочку уплаты долга.

Более подробную информацию можно получить в отделе по работе с абонентами Фонда капитального ремонта. Телефоны для этого: 8 (4752) 55-70-70, 55-72-72 доб. 212 и 213, а также по номеру 8-980-670-87-40. Также сотрудники Фонда готовы дать разъяснения в официальных социальных сетях.

Татьяна Юрьева