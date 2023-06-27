Тамбовчане начали больше следить за спортом

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По сравнению с началом года рост интернет-трафика на сайтах цифровых каналов составил 10%, а за два последних года потребление выросло в 1,7 раза. Такие выводы сделали аналитики МегаФона изучив обезличенные данные с 20 интернет-ресурсов ТВ-каналов.

Активнее всего тамбовские абоненты наблюдают за спортом. Объем данных, расходуемый для просмотра видео на сайте «Матч ТВ», увеличился в 7 раз к показателям прошлого года и в 3,7 раза по сравнению с началом 2023 года.

Второе место поделили фильмы и сериалы на телеканале «НТВ» и детские передачи на «Карусели». Динамика составила 2,9 раза к прошлому году. Замыкает тройку развлекательный сайт «СТС». Он стал самым просматриваемым – в мае абоненты расходовали интернета в 9 раз больше, чем в среднем на других каналах этой категории.

Самым популярным днем для мобильного телесмотрения у абонентов оказался четверг. Трафик в этот день на 27% превышает среднесуточные показатели.

«В сезон отпусков абоненты стараются выехать за город, чаще проводят выходные на дачах, и при этом продолжают следить за новостями, смотреть любимые фильмы и передачи. Для этого МегаФон постоянно проводит работы по улучшению показателей, определяющих качество и скорость мобильного интернета. В 1 квартале 2023 года мы подтвердили лидерство в регионе. По результатам независимого исследования международной компании Ookla медианная скорость МегаФона превысила 33,4 Мбит/сек., что на 38% быстрее, чем у ближайшего конкурента», – рассказал Александр Мудрецов, директор компании МегаФон в Тамбовской области.

При этом абоненты не отказались и от контента любимых блогеров, трафик Rutube в мае вырос в 3 раза. А вот YouTube, не показывает особой динамики. Самый высокий расход интернета в 2023 году на канале у тамбовских абонентов был в апреле, трафик в 2 раза превысил средний показатель, но уже в мае он вернулся к прежнему уровню.

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