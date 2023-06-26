Совет молодежи Тамбовэнерго принял участие в интеллектуальной игре

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Игра прошла в рамках цикла мероприятий, приуроченных к празднованию Всероссийского Дня молодежи.

В мероприятии приняли участие несколько команд, представляющих молодежные объединения. В состав интеллектуальной дружины тамбовских энергетиков вошли ведущий инженер центра управления производственными активами технического перевооружения и реконструкции Артём Козлов, ведущий инженер группы эксплуатации СДиТУ и ИТ Татьяна Захарова, ведущий специалист управления капитального строительства Андрей Агафонов, инженер 2 категории группы эксплуатации СДиТУ и ИТ Глеб Горшунов, ведущий инженер отдела технологического присоединения Анна Кудинова.

«В «Тамбовэнерго» уделяется особое внимание работе с молодыми специалистами. Она направлена не только на постоянное повышение квалификации сотрудников, совершенствование их рабочих навыков, но и на интеллектуальное развитие. Участие в интеллектуальных играх дает возможность нашим сотрудникам отточить умение взаимодействовать друг с другом и коллегиально принимать быстрые решения в ограниченные сроки», - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.