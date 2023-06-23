В Тамбовэнерго за пять месяцев отремонтировали порядка 16 километров воздушных ЛЭП

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Все намеченные с января по май мероприятия выполнены в полном объеме.

Отремонтированы 18 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 76 трансформаторов 10/0,4 кВ и порядка 16 километров воздушных линий 0,4-110 кВ. От древесной и кустарниковой растительности расчищено более 196 га трасс воздушных линий.

Всего в 2023 году в Тамбовэнерго планируют отремонтировать 86 километров воздушных линий и 51 трансформаторную подстанцию, расчистить более 575 га трасс воздушных линий, произвести ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ. Основная часть работ будет завершена до 1 октября.

«Особое внимание в ходе выполнения ремонтной программы будет уделено приведению в порядок просек и ремонту воздушных линий. От надежности работы ВЛ во многом зависят бесперебойность электроснабжения потребителей и качество поставляемой электроэнергии», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.