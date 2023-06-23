RSM 161 – экономит время и обеспечивает комфорт

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ООО «Знаменское» и ОАО «Сатинское» вот уже несколько лет сотрудничают с крупнейшим отечественным производителем сельхозтехники Ростсельмаш.

- Первые машины мы приобрели около 4 лет назад, - рассказывает главный агроном ООО «Знаменское» Артем Калинин. – Началось все с того, что как раз, когда в хозяйстве подбирали технику для работы, ездили по презентациям и знакомились с разными производителями, я увидел интервью кого-то из представителей Орловской области. Комментатор в сюжете объяснял, почему отдает предпочтение отечественной технике – потому, что хочет поддержать наших российских производителей. Это интервью вышло задолго до того, как в отношении нашей страны ввели жесткие санкции, но уже тогда эти слова заставляли задуматься. Я полностью согласен с такой точкой зрения, ведь действительно, чем больше мы будем вкладываться именно в российскую технику, тем больше возможностей и стремления совершенствовать и развивать ее будет у наших производителей.

А стабильный и постоянный спрос позволит постоянно модернизировать и развивать отечественные машины. И на сегодняшний день техника Ростсельмаш любой другой очень достойный конкурент. В нашем хозяйстве, специализирующемся на выращивании зерновых, сейчас есть 7 комбайнов, и все они производства Ростсельмаш. Мощные, высокопроизводительные машины обрабатывают в сезон порядка 4,5 тысяч га. Причем, что касается качества обработки зерна, – оно у машин Ростсельмаш просто на 5 с плюсом, и в целом, техника надежная, качественная.

Одно из наших последних приобретений – это RSM 161. Механизаторов порадовало, что это понятная и удобная в управлении машина. Не нужно никакого дополнительного обучения, чтобы на ней работать, специалист быстро на ней осваивается, что называется, на интуитивном уровне. Вместе с тем, в наличии всевозможные опции - сигнализаторы, датчики, которые контролируют состояние машины в режиме реального времени и предотвращают ее неисправность или поломку, что очень облегчает эксплуатацию комбайна.

Седьмым из семейства Ростсельмаш стал RSM 161 в ОАО «Сатинское». Начиналось это сотрудничество с покупки нескольких комбайнов «Дон», потом в хозяйстве появились ACROS нескольких модификаций и около года назад - RSM 161.

- Познакомившись с техникой Ростсельмаш несколько лет назад, испытав ее в работе, мы уже взяли за правило отслеживать появление новинок у этой компании, и приобретаем их в наш автопарк, - признается главный инженер ОАО «Сатинское» Сергей Светличный. - Знаем, что Ростсельмаш постоянно модернизирует и улучшает технику. Одной из наших последних покупок и стал RSM 161 – на сегодняшний день это одна из передовых машин. Комбайн очень современный, оборудование в машине хорошо помогает механизатору в его работе, здесь есть автоматическая регулировка решеток, комбайн очень просто можно настроить, не выходя из кабины.

То есть, допустим, механизатор подъехал к полю с пшеницей, настроил из кабины необходимые режимы, обороты, выставил нужные зазоры и спокойно молотит. Закончил работу с пшеницей, поехал к ячменю и также просто со своего места все настроил под эту культуру. Такие возможности RSM 161 дают очень большую экономию времени и позволяют более точно настраивать комбайн. Машину отличает еще и повышенный комфорт - эргономичные сиденья, улучшенный обзор, увеличенная площадь кабины, очень хорошо организовано рабочее пространство – всевозможные ящики, кармашки, а еще механизаторы очень ценят возможности системы кондиционирования – даже в жару вода и напитки остаются комфортной прохладной температуры. В общем, работать на RSM 161 – одно удовольствие!

Татьяна Юрьева

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