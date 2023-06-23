Наркомания – излечима

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Наркомания стала настоящим бедствием нашего времени. Все чаще этой зависимостью страдают молодые люди, даже школьники, а их родные, испробовав все возможные методы – убеждения, запреты, вынуждены наблюдать, как близкий им человек гибнет на глазах. Несмотря на то, что официальная статистика не располагает полными данными о числе наркоманов, ведь для того, чтобы попасть в нее, человек должен стоять на учете в медицинской организации, по данным регионального управления Роспотребнадзора, ежегодно число зависимых в Тамбовской области растет почти на 7%.

Специалисты выделяют несколько причин, из-за которых люди, в том числе подростки, начинают употреблять наркотики. Молодежь может «прятаться» с их помощью от конфликтов в семье, каких-то личных неудач, проблем со сверстниками, а иногда запрещенные вещества начинают принимать из простого любопытства, что называется, за компанию.

Люди более старшего возраста считают, что наркотики для них - это способ расслабиться, оторваться от повседневной жизни, уйти от проблем в настоящем.

Наркомания страшна тем, что разрушает головной мозг и это является невосполнимым, что делает это заболевание тяжелейшим и хроническим, смертельно опасным и чрезвычайно труднопреодолимым.

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Наркомания – это не только медицинская, это социальная болезнь. Помимо того, что чуждое организму вещество разрушает тело, вызывает необратимые изменения в мозге, зависимые часто идут на преступления, гибнут от несчастных случаев, теряя под воздействием наркотика чувство самосохранения. Частое явление в среде наркоманов – передозировка, потому что со временем организм зависимого требует все больше и больше наркотика, вплоть до полного собственного самоуничтожения. Кроме того, по данным статистики, количество самоубийств среди наркоманов в 350 раз выше, чем в среднем среди здоровых людей. Подсчитано, что продолжительность жизни наркозависимых людей составляет от 5 до 10 лет (в среднем — 7 лет). Ежегодно их умирает 5-7%

Наркотики отравляют жизнь не только тех, кто их употребляют, они влияют на всех, кто окружает зависимого человека. Часто им самим требуется помощь, но далеко не все знают, где ее можно получить.

В клинике «Скорая наркология», где работают врачи с 29-летним опытом избавления от самых разных зависимостей, помогают людям избавиться от них и поддержат родных, которые оказались в сложной ситуации из-за заболевания близкого человека. Здесь занимаются лечением алкоголизма, в том числе выводят человека из запоя на дому, избавят от пристрастия к табаку, азартным играм, интернету, чрезмерному употреблению пищи, а также помогут в случае возникновения бессонницы и сексуальных расстройств.

- В каждом конкретном случае мы предлагаем нашим пациентам комплексный и индивидуальный подход, в который входит психотерапевтическая помощь, фармацевтические пособия и, конечно, факторы социума - программа 12 шагов, а также групповые занятия, говорит главный врач клиники «Скорая наркология» Олег Михайленко. – Врачи нашей клиники имеют огромный опыт лечения всех видов зависимостей, благодаря чему тысячи пациентов начали новую жизнь!

Лечение в клинике могут получить зависимые старше 14 лет, помощь здесь оказывается круглосуточно и анонимно, есть возможность вызвать врача на дом, для этого достаточно лишь позвонить или связаться с клиникой любым удобным способом по указанным контактам.

Г.Тамбов, ул. Советская, 51

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