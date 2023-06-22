Игорь Артамонов провел встречу с руководителем липецкой школы

.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководителями действующих предприятий Липецкой области. В центре внимания – текущее состояние и перспективы развития компаний, условия труда, заработная плата. Сегодня эти вопросы Игорь Артамонов обсудил с Павлом Завражиным, учредителем группы компаний «Техноресурс» и Натальей Колгановой, директором ООО «Новая школа» в Липецке. Павел Завражин рассказал Игорю Артамонову о проделанной работе в сложный «ковидный» период. В 2021 году его компания получила лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения (медицинский кислород жидкий и газообразный).

В напряженное время «ковидные» госпитали Липецкой области ни дня не оставались без кислорода. Помогали Воронежской области, Тамбовской и другим регионам. Ежедневно в медицинские учреждения поставлялось более 20 тонн в сутки кислорода. В 2021-2022 годах в компании существенно расширили парк специализированного автотранспорта по перевозке опасных грузов (манипуляторы, тягачи, газовозы, цистерны для транспортировки криогенных жидкостей). Аккредитовали собственную лабораторию контроля качества. В середине июня были определены ТОП-100 II Всероссийской Премии «Молодой промышленник года». В сотню претендентов на победу вошел и Павел Завражин.

Наталья Колганова на встрече с губернатором рассказала о системе образования в «Новой школе». Помимо подготовительных классов, начальной школы и группы продленного дня, школа имеет возможность предоставлять семейное образование. Эта система предполагает право учащегося на прохождение промежуточных аттестаций в образовательном учреждении, а также обязательное прохождение государственной итоговой аттестации.

В «Новой школе» нет оценок, детей не сравнивают друг с другом. Такая система позволяет создать здоровую атмосферу в классе и сохранить мотивацию и интерес к учебе. В отличие от семейного домашнего обучения в семейных классах занятия с детьми проводят не родители, а опытные педагоги, но при этом сохраняются все выгоды альтернативного образования: интересная, индивидуальная программа, больше свободного времени для посещения кружков и секций, а также возможность общения со сверстниками под присмотром взрослых.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.