Оплата взносов за капремонт – обязанность жителей

Жители Тамбовской области не всегда добросовестно относятся к своим обязанностям, касающихся уплаты взносов за капитальный ремонт. Многие копили долги годами и даже не задумывались о существовании задолженности – до мая прошлого года она никак не отражалась в квитанциях, и лишь с этого момента в нее внесли отдельную строку с такой информацией. Подсчитано, что в целом по региону долги по оплате взносов за капремонт имеют 75 тысяч жителей, а сумма, которую они не заплатили, составляет сейчас 509 миллионов рублей. В среднем это порядка 2300 рублей на человека.

В антилидерах – Гавриловский район, где проживают больше 70% от общего числа должников, в Моршанском районе эта цифра приближается к 65%, а в Жердевском – к 61-му проценту. Несмотря на то, что взносы на капремонт ввели еще в 2014 году, многие до сих пор не знают об их предназначении, а порой просто не хотят нести ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме. А ведь собираемость взносов на капремонт напрямую влияет на сроки его проведения и объемы работ. Именно поэтому в Фонде, который занимается аккумуляцией этих средств, намерены активизировать работу с должниками, увеличив количество судебных исков и выставляя пени за просроченные платежи.

В планах этого года – капитальный ремонт 210 многоквартирных домов, в 108 из них запланирован ремонт кровли, в 42 – инженерных коммуникаций, в 30 многоэтажках выполнят работы на фасадах, фундаментах и в подвальных помещениях.

На ремонт в этом году собираются потратить порядка 1,4 миллиарда рублей, что вдвое превышает сумму, направленную на эти цели в прошлом году. Задействовать больше средств удалось за счет роста минимального размера взноса на капремонт. Напомним, с 1 января 2023-го он увеличился с 9 рублей 6 копеек до 10 рублей 63 копеек за кв. м. После завершения работ свои жилищные условия улучшат больше 3,5 тысяч семей. Начнется в этом году и подготовка к капремонту 2024-го. 243 дома, которые вошли в программу, обследуют и подготовят для них проектно-сметную документацию. На эти работы затратят 34,8 миллиона рублей.

Татьяна Юрьева