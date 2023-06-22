Итоги Санкт-Петербургского форума: к Тамбовщине проявили интерес крупные инвесторы

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Тамбовская область в этом году стала активным участником Санкт-Петербургского экономического форума, на котором, в том числе, прошли деловые встречи и подписание соглашений о дальнейшем сотрудничестве. В мероприятии приняли участие больше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий, В этом году на его полях тамбовской делегации удалось заключить больше 20 соглашений, в том числе, предполагающих миллиардные инвестиции. Благодаря работе команды главы области Максима Егорова, интерес к Тамбовщине стали проявлять крупные инвесторы. Реализация их проектов поможет развивать экономику Тамбовщины и повысит благосостояние ее жителей. Людям это даст новые рабочие места, а поступления в бюджет позволят направить дополнительные средства на улучшение жизни в регионе и решение наболевших вопросов.

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Так, новым партнером Тамбовской области стало АО «Лемниската» - столичный резидент вьетнамской компании. Корпорация намерена заняться в нашем регионе производством кормов для домашних питомцев. Инвестиции в этот проект составят 1 миллиард рублей. Соответствующее соглашение уже подписано.

Ряд договоренностей региону удалось достичь на ПМЭФ с крупнейшими банками страны. Например, Россельхозбанк намерен развивать в нашем регионе индустриальные и технологические парков. Кроме того, запланировано увеличении льготных инвестиционных кредитных вложений в агропромышленный комплекс региона. С банком ВТБ подписали соглашение, касающееся поддержки малого и среднего бизнеса, развитии программ кредитования предприятий, населения региона и многом другом. Сбер будет сотрудничать с областью в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, а также поддержит научно-исследовательскую и инновационную деятельность.

Соглашение с Национальным союзом агростраховщиков позволит нашим аграриям на выгодных условиях обеспечить безопасность своих предприятий от различных рисков. Крупный аграрный инвестпроект в Тамбовской области намерено реализовать АО «Экоойл». Компания планирует построить элеватор объёмом единовременного хранения 250 тысяч тонн. Инвестиции в этот проект составят около 2,5 миллиарда рублей.

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Строительство туристического глэмпинг-парка и внедрение новых образовательных программ на территории региона запланировала в рамках заключенного соглашения Корпорация «Синергия».

Тесные связи наладила на ПМЭФ тамбовская организация с другими городами и регионами страны. Так, с правительством Москвы решено наладить работу в сфере развития беспилотных летательных систем.

- Наш регион планирует создать научно-производственный комплекс беспилотных летательных аппаратов , - говорит Максим Егоров. – В области уже работает консорциум БПЛА, куда вошли производители агродронов, промышленные предприятия региона, наши университеты. Подписанное с Москвой соглашение - ещё один серьезный шаг в этом направлении.

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Также достигнута договоренность о проведении летных испытаний на аэродромах нашей области и столицы.

Станет ближе для тамбовчан Калининградская область. С этим регионом достигнута договоренность об открытии авиационного сообщения. Всего несколько часов понадобится жителям нашей области, чтобы оказаться в самом западном регионе страны, увидеть Балтийское море, старинные замки и другие достопримечательности. Калининградцы, в свою очередь тоже смогут побывать в гостях на гостеприимной Тамбовщине. Полезным будет сотрудничество с этим регионом нашим предприятиям, которые, в рамках заключенных договоренностей, смогут поставлять продукцию агропромышленного комплекса, индустриальной, лёгкой и химической промышленности в Калининградскую область.

Вместе с Новгородской областью запланирована реализация проектов в сферах инвестиций, инноваций, здравоохранения, туризма, культуры, по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Мероприятия по их реализации запланированы до 2025 года.

- Форум, дал возможность регионам крепко взяться за руки – во всех отношениях. Это – единственный путь к укреплению суверенитета страны, к общему экономическому и культурному единству, - считает глава Тамбовской области Максим Егоров. - Так мы становимся сильнее не только по отдельности, сильнее становится наша страна! Тамбовская область добилась значительных успехов в этих направлениях. В условиях жёсткого санкционного давления у нас растёт промышленное производство, АПК, стартовали социально значимые проекты и запланирована реализация новых.

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Благодаря реализации инвестпроектов, тамбовчане получат новые рабочие места, а бюджет области – дополнительный доход

По итогам форума в области появится производство кормов для домашних животных, откроется авиасообщение с Калининградской областью, будут реализованы многомиллиардные проекты

Будут реализованы другие многомиллиардные проекты

Татьяна Юрьева

Фото Павла Васильева