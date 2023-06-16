Карта «Мир» в будущем превратится для липчан в полноценную Карту жителя

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение, предусматривающее развитие на базе платёжных карт «Мир» удобных цифровых сервисов для жителей региона.

Помимо платежного функционала обычная банковская карта будет наполнена нефинансовыми сервисами. Их перечень сейчас прорабатывают эксперты российской платежной системы и представители органов власти региона. «С помощью карты «Мир» мы сможем повысить качество жизни липчан и увеличить скорость получения ими цифровых услуг. Будем активно развивать это направление и подключать больше сервисов и партнеров, чтобы люди могли использовать карту как транспортную, банковскую и социальную и получать скидки при покупках», – подчеркнул Игорь Артамонов.

«Можно сказать, что фундамент этого проекта заложен еще в 2021 году, когда в регионе начал действовать льготный проездной на базе карт «Мир». Сейчас мы договорились о существенном масштабировании проекта. Так, для жителей региона будет запущена программа лояльности со скидками и кешбэком как от региональных предприятий, так и от федеральных партнеров платежной системы «Мир». И это станет первым шагом трансформации проекта в полноценную Карту жителя. В будущем на ней появятся и другие социально значимые сервисы», – отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Во время подписания подчеркивалось, что платежная система «Мир» предоставит региону собственные технологические платформы и решения для реализации проекта Липецкой области. По словам Владимира Комлева, многие из них уже успешно зарекомендовали себя в крупных федеральных и региональных проектах. Сейчас в России реализуется 30 подобных проектов на базе карт «Мир» в самых разных субъектах страны – от Чукотки до Крыма.