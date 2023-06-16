Директор, главный врач клиники «Скорая наркология» Олег Михайленко и коллектив лечебного учреждения поздравляет коллег с Днем медицинского работника!

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Клиника «Скорая наркология» - это высококвалифицированные специалисты, которые имеют 30-летний успешный опыт избавления пациентов от различных зависимостей. На нашем счету – тысячи благодарных людей, которые благодаря помощи наших специалистов смогли начать новую жизнь.

Среди наших услуг: выезд нарколога на дом по Тамбову и области, срочный вывод из запоя, эффективное кодирование от алкоголизма и других видов зависимостей.

Помощь можно получить не только в Тамбове, о и в других городах – Воронеже, Липецке и пр.

- Не откладывайте счастливую жизнь в долгий ящик, начните ее сейчас! А мы

всегда поможем вам справиться с зависимостью и плохой привычкой, а также окажем профессиональную помощь и поддержку вам и вашим близким!

С уважением, врач-психотерапевт, нарколог Олег Викторович Михайленко.

Телефон клиники: 8 (4752) 75-64-06

Квалифицированные специалисты предупредят о противопоказаниях.

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