В Тамбовской области бухгалтер украла 2 миллиона и сымитировала похищение

Полицейских насторожило то, как был вскрыт сейф Фото: УМВД России по Тамбовской области

В суде вынесли приговор теперь уже бывшему бухгалтеру одной из сельхозорганизаций, расположенной в Пичаевском районе. Как рассказали в УМВД России по Тамбовской области, 14 ноября прошлого года в полиции в селе Пичаево обратилась 34-летняя бухгалтер организации, которая рассказала, что из сейфа, который оказался вскрыт, когда она пришла на работу, похитили 2 миллиона рублей. По этому факту сначала возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Полицейские начали стандартное в таких случаях разбирательство: осмотрели место происшествия, опросили сотрудников сельхозфирмы.

После опроса бухгалтера и исследования способа проникновения «вора» в помещение и взлома сейфа у оперативников появилось подозрение о том, что кражи на самом деле не было. После дополнительных бесед со следователем сотрудница призналась, что пыталась имитировать преступление. Выяснилось, что женщина имела доступ к деньгам фирмы и постепенно, в течение года брала из сейфа разные суммы. Средства она тратила на свои нужды и оплачивала ими кредиты. Но в ноябре руководству фирмы потребовались деньги и они попросили бухгалтера подготовить нужные документы, чтобы их использовать. Сотрудница поняла, что её кражи раскроются и решила организовать «преступление», но обмануть полицейских не смогла. Когда всё выяснилось, уголовное дело о краже переквалифицировали на ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». После завершения расследования материалы передали в суд.

- Женщину признали виновной в присвоении денег предприятия и приговорил её к 1,5 годам лишения свободы условно, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Из сельхозорганизации её уволили.