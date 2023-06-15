Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2023 11:37

За май в Тамбове выявили 15 нарушителей, выбрасывающих строительный мусор на контейнерные площадки

Информацию с камер, установленных у мест сбора отходов, отправили в полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Нарушители идут на разные ухищрения, чтобы не быть пойманными

Нарушители идут на разные ухищрения, чтобы не быть пойманными

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжают бороться с захламлением городских мусорных площадок. Напомним, жителям города запрещено выбрасывать в контейнеры или оставлять рядом с ними строительный мусор, старую бытовую технику, ненужную мебель и автомобильные покрышки. Тамбовчане, которые знают об этих правилах, обращаются в частные организации, которые за деньги вывозят отслужившие предметы и избавляют жителей от последствий ремонтных работ. У таких организаций должен быть заключён договор с собственником полигонов, куда они планируют отвозить отходы, но часто этим никто не озадачивается, а мусор оказывается выброшен у обычной городской площадки. Бороться с этим явлением в городе начали еще в прошлом году. Тогда в областном центре начали устанавливать возле мест сбора отходов видеокамеры, которые помогают выявить нарушителей. На сегодняшний день их в городе десятки. И, тем не менее, это е останавливает нарушителей, по данным городской администрации, только в мае на камеры попали 15 автомобилей, из которых к обычным контейнерам выбрасывали крупногабаритные отходы. По статистике, чаще всего «популярностью» у представителей мусоровывозящих организаций пользуются площадки на ул. Михайловской, 33, Красносельской, 3 и Сенько, 24 и других.

- На одном из видео мы видим площадку по улице Маяковского, 65. Группа людей здесь выбрасывает мусор рядом с контейнерами, захламляя при этом часть пешеходной дорожки и непосредственно дорогу,- комментирует одну из записей, на которую попали очередные нарушители и.о. председателя административного комитета Игорь Кулюкин. - О зафиксированном факте мы сообщили в полицию, они установят тех, кто выбрасывает мусор, составят протокол и направят его в Росприроднадзор, где будет принято решение о наказании для этих людей.

Водители, кстати, идут на разные ухищрения, зная, что в месте, где они выгружают отходы, ведётся видеонаблюдение, например, заклеивают номера на подъезде к площадке. Однако это не помогает, отъезжая от мусорки водители открывают номера, потому что ездить с нечитаемыми знаками по закону нельзя и попадают в поле зрения ближайших городских камер. По этим записям их и вычисляют.

В мэрии напоминают, что за нарушение правил, касающихся обращения с мусором предусмотрены штрафы. Для физлиц они составляют от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, юрлица накажут на сумму от 100 до 250 тысяч рублей или также приостановят их работу на срок до 90 суток.

Интересное