За май в Тамбове выявили 15 нарушителей, выбрасывающих строительный мусор на контейнерные площадки

Нарушители идут на разные ухищрения, чтобы не быть пойманными Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжают бороться с захламлением городских мусорных площадок. Напомним, жителям города запрещено выбрасывать в контейнеры или оставлять рядом с ними строительный мусор, старую бытовую технику, ненужную мебель и автомобильные покрышки. Тамбовчане, которые знают об этих правилах, обращаются в частные организации, которые за деньги вывозят отслужившие предметы и избавляют жителей от последствий ремонтных работ. У таких организаций должен быть заключён договор с собственником полигонов, куда они планируют отвозить отходы, но часто этим никто не озадачивается, а мусор оказывается выброшен у обычной городской площадки. Бороться с этим явлением в городе начали еще в прошлом году. Тогда в областном центре начали устанавливать возле мест сбора отходов видеокамеры, которые помогают выявить нарушителей. На сегодняшний день их в городе десятки. И, тем не менее, это е останавливает нарушителей, по данным городской администрации, только в мае на камеры попали 15 автомобилей, из которых к обычным контейнерам выбрасывали крупногабаритные отходы. По статистике, чаще всего «популярностью» у представителей мусоровывозящих организаций пользуются площадки на ул. Михайловской, 33, Красносельской, 3 и Сенько, 24 и других.

- На одном из видео мы видим площадку по улице Маяковского, 65. Группа людей здесь выбрасывает мусор рядом с контейнерами, захламляя при этом часть пешеходной дорожки и непосредственно дорогу,- комментирует одну из записей, на которую попали очередные нарушители и.о. председателя административного комитета Игорь Кулюкин. - О зафиксированном факте мы сообщили в полицию, они установят тех, кто выбрасывает мусор, составят протокол и направят его в Росприроднадзор, где будет принято решение о наказании для этих людей.

Водители, кстати, идут на разные ухищрения, зная, что в месте, где они выгружают отходы, ведётся видеонаблюдение, например, заклеивают номера на подъезде к площадке. Однако это не помогает, отъезжая от мусорки водители открывают номера, потому что ездить с нечитаемыми знаками по закону нельзя и попадают в поле зрения ближайших городских камер. По этим записям их и вычисляют.

В мэрии напоминают, что за нарушение правил, касающихся обращения с мусором предусмотрены штрафы. Для физлиц они составляют от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, юрлица накажут на сумму от 100 до 250 тысяч рублей или также приостановят их работу на срок до 90 суток.