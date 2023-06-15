14 тысяч тамбовчан впервые получат чистую воду

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В Тамбовской области раньше запланированных сроков планируют сдать в эксплуатацию первые объекты водоснабжения, реконструкция которых проходит по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Модернизация коснется восьми таких объектов, а три из них будут готовы уже совсем скоро.

На сегодняшний день работы завершены в селе Кочетовка Мичуринского района. Здесь ведется приемка новой водонапорной башни. Специалисты заменили такж порядка 1 километра сетей водоснабжения. Как только все процедуры завершатся, объекты введут в эксплуатацию.

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В рабочем поселке Новая Ляда Тамбовскойго района сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Для обеспечения жителей питьевой водой здесь также возвели водонапорную башню и реконструировали 2,8 километра сетей. Сейчас техническая готовность этого объекта оценивается в 97%.

Активно продолжается строительство нового водовода от шестого водозаборного узла на севере Тамбова. 6 километров новых сетей прокладывают по улице Агапкина до пересечения улиц Рылеева и Запрудная. По оцеке специалистов, здесь работы выполнены на 88%. А после того, как новый водовод введут в работу, качество питьевой воды улучшится у 14 тысяч жителей областного центра.

В этом году на модернизацию восьми объектов водоснабжения в регионе потратят почти 300 миллионов рублей, большая часть из которых - 86% – это средства федерального бюджета.

По поручению главы региона Максима Егорова в области ведется строгий контроль за качеством и сроками работ на объектах водоснабжения. В региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства сообщают, что техническая готовность работ на разных объектах варьируется от 36 до 100%.

- Наша задача — провести все запланированные мероприятия строго по графику, - считает Максим Егоров. - Ведь именно доступность питьевой воды особенно волнует жителей региона, от нее во многом зависит качество жизни тамбовчан.

Проблема с питьевой водой в регионе копилась много лет. Особенно остро она ощущалась в летний период, когда целые населенные пункты оставались без водоснабжения из-за аварий или слишком активного водоразбора. После того, как за решение вопроса взялся руководитель области Максим Егоров, дело сдвинулось с мертвой точки. Для решения проблем водоснабжающего комплеса региона сейчас используются все возможности. Так, благоларя выделению средств из Фонда национального благосостояния в Тамбове стала возможна реконструкция ветхого коллектора, проходящего по набережной областного центра. Работы на сетях протяженностью 2,8 километра стартовали осенью прошлого года. На модернизацию коллектора напрвят больше 745 миллионов рублей.

Также Тамбовская область одна из первых в стране получила средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Первый этап этой программы реализуют в 2023-2024 годах. В планах – провести в шести городах и двух муниципальных округах области 43 мероприятия, стоимость которых превысит 43 миллиарда рублей, причем больше 80% этой суммы - средства Фонда национального благосостояния. Средства направят на замену 140 километров изношенных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, что повысит качество коммунальных услуг и позволит снизить аварийность. Улучшения после реализации этих мероприятий заметят 14 тысяч жителей региона.