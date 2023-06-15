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Все больше тамбовчан сейчас поступают на контрактную службу и отправляются в зону СВО – туда, где страна нуждается в них сейчас больше всего. Среди таких добровольцев есть как бывшие военнослужащие, так и представители вполне мирных профессий – педагоги, предприниматели, которые решили не отсиживаться в стороне, а, следуя зову сердца, встали в ряды защитников Родины.

- Я - русский, я - мужчина, я опытный солдат. Значит, не должен лежать на диване и наблюдать за происходящим со стороны, - объясняет свое решение вернуться в армию ветеран пограничных и космических войск, а сейчас начальник домоуправления в поселке Сатинка Николай Самородов. 52-летний военный в отставке признается, что мысль отправиться на СВО, возникла у него много месяцев назад, а сейчас он твердо решил, что должен быть там…

В мае Николай Самородов отправился в военный комиссариат, успешно прошел медкомиссию и заключил контракт с Минобороны сроком на один год.

- Пусть на примере отца мой сын Александр усвоит, что Родину защищать - это наша исконная мужская работа, - говорит Николай Самородов.

Отправляясь на военную службу житель села Иловай-Дмитриевское Первомайского района Виталий Тишкин, тоже, в первую очередь, думает о своих родных. Особое беспокойство – о 9-летней внучке Лизе. 47-летний мужчина признается, что именно ради ее безмятежного будущего, вернулся в армию контрактником.

- Хочу, чтобы внуки жили в мирное время! – говорит мужчина. - А как я могу это гарантировать, отсиживаясь дома, когда идёт борьба с неонацистами.

О военной службе первомаец знает не понаслышке – за его плечами четыре года срочной и контрактной службы в войсках ПВО и ВДВ. Из армии он ушел в должности старшего прапорщика, в последнее время в качестве самозанятого занимался у себя в районе грузоперевозками. Поначалу семья не поддержала желание Виталия Тишкина отправиться на службу, но сейчас супруга и дети приняли выбор мужчины, который отправился в военкомат и подписал с Минобороны трехлетний контракт. Сейчас старший прапорщик Тишкин командует взводом в мотострелковых войсках. Маленькая Лиза гордится своим боевым дедом и, вместе со всей семьей, ждет его возвращения домой, конечно же, с победой.

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Желание помочь своей стране руководило учителем истории и обществознания Сергеем Крапивиным из села Нижние Пески Уметского района, который отправился нести службу на Харьковском направлении. Позывной в зоне СВО он получил соответствующий – «Историк». Мужчина рассказывает, что хотел отправиться на военную службу с самого начала спецоперации, но ответственность за своих учеников не позволила оставить их посреди учебного года и уехать, а когда учеба закончилась, Сергей отправился в военкомат. Он, кстати, уже имел опыт службы по контракту. Восемь лет был водителем в разведбате в Монголии, в танковой дивизии в Забайкалье.

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После оформления всех документов тамбовский педагог оказался в учебной части Белгородской области, где его подготовили к выполнению боевых задач. Затем больше трех месяцев Сергей Крапивин был в зоне специальной военной операции наводчиком на самоходной артиллерийской установке, прикрывая стоящих впереди пехотинцев от артиллерийских и миномётных батарей, а также танков ВСУ. После возвращения он навестил семьи погибших товарищей, побывал на Аллее Славы на Полынковском кладбище Тамбова. Он уверен, что встать в ряды Российской Армии должен каждый уважающий себя мужчина, ведь если все будут отсиживаться дома и наблюдать со стороны, – Россию можно потерять.