Археологи нашли культурный слой XVII- начала XX века на месте, где в Тамбове должен пройти новый коллектор

Специалисты выявили культурный слой у бывшей гостиницы "Тамбов"

В областном центре продолжаются работы по прокладке нового коллектора по территории набережной. Ремонт канализационного коллектора протяжённость 2,8 километра начался в ноябре 2022 года. Завершить работы собираются в октябре 2023 года. В общей сложности на замену аварийного коллектора потратят 664,4 миллиона рублей. К настоящему моменту специалисты выполнили больше трети запланированных работ.

По закону таким масштабным земляным работам должны предшествовать археологические изыскания и их действительно провели. По данным специалистов ООО НПЦ «Черноземье», которые проводили исследования, большая часть новой канализации, согласно предоставленным им документам, пройдёт там же, где располагалась прежняя, аварийная ветка. Исключение составляют два участка, где трубы не было, в том числе территория на ул. Горького, 2, рядом с бывшей гостиницей «Тамбов».

- Изучение участков с открытым грунтом показало отсутствие признаков культурного слоя, за исключением территории на ул. М. Горького, - сделали вывод эксперты.

Археологи приступили к более тщательному изучению привлекшего их внимание участка и слой за слоем стали исследовать пласты почвы. В процессе работ специалисты обнаружили здесь подкову, железный гвоздь, десятки керамических черепков и осколок стеклянного сосуда. Эти находки, по словам специалистов свидетельствуют о том, что в месте раскопок располагается так называемый культурный слой, который они датируют XVII- начала XX века. Заключение о выявлении объекта археологического наследия археологи направили в региональное управление Госохраны.

- Обнаруженные в ходе работ находки и керамика маркировались и заносились в полевую опись. В стационарных условиях они мылись и шифровались. Составлялась их коллекционная опись, согласно которой полученные материалы будут переданы в государственный музейный фонд Тамбовской области, - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Найденные предметы передадут в музей

С получением статуса объекта археологического наследия, а его площадь превышает 2 тысячи кв. м., здесь будут действовать достаточно жесткие ограничения – запрет на проведение земляных работ, проезд тяжелой техники и пр. Но, изучив проектную документацию по строительству коллектора специалисты сделали вывод, что если ход работ будет соответствовать указанному в бумагах, проведению коллектора по этой территории почти ничего не препятствует.

- Согласно проекту реконструкции магистрального коллектора диаметром 1000 мм по ул. Набережная», в месте его прохождения в зоне выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Тамбов, ул. Максима Горького, д. 2» планируется применить горизонтально-направленное бурение на глубине от 8 метров, что достаточно для того, чтобы не затронуть культурный слой памятника, - говорится в документации.

Установлено, что котлованы, которые нужны для работы бурильной установки, расположатся за пределами исторической зоны и ей не повредят. Тем не менее, перед проведением здесь работ место, где сделали исторические находки, должны ограничить сигнальными лентами, подрядчиков, задействованных при укладке коллектора, письменно, под роспись (и руководство и рабочих) ознакомят с информацией о действующих на участке ограничениях. Помимо запрета на строительные работы и проезд техники на участке запрещено складировать мусор и выкопанный грунт, хранить стройматериалы, а также размещать бытовки и вагончики.