Дмитрий Аверов: Строительными организациями Липецкой области на новых территориях делается все, что запланировано

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

В канун Дня России спикер облсовета Дмитрий Аверов и вице-губернатор Роман Петрухин посетили подшефный нашему региону Володарский район и город Мариуполь. Сейчас здесь при поддержке нашего региона идет активная реконструкция социальных объектов.

В Володарском районе работы ведутся на всех запланированных к ремонту объектах – социальных учреждениях, а также участках коммунальной инфраструктуры.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

Руководители Липецкой области вместе с коллегами посетили в поселке городского типа Володарское школу, рассчитанную на 432 места. В главном корпусе учреждения уже смонтированы кровля и сети теплоснабжения. Специалисты завершают облицовку фасада, внутри ведут отделочные работы.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

- В прошлом году мы подписали соглашение с Липецкой областью о сотрудничестве. Были определены 38 объектов. 37 из них мы уже ввели в эксплуатацию. Остался один объект – школа. Из-за большого объема работ решили оставить ее на этот год. Первый корпус к 1 сентября будет запущен. Дети с 5 по 11 класс смогут пойти в школу, - рассказал глава администрации Володарского района Сергей Юзвинкевич.

Делегация Липецкой области также посетила отремонтированную школу в селе Республика. Сюда по инициативе губернатора региона, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Артамонова в качестве гуманитарной помощи спикер облсовета доставил новые парты и необходимое оборудование.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

В ходе поездки Дмитрий Аверов посетил целый ряд образовательных учреждений Володарского района.

- В детском саду п. Володарское работы завершены, детская площадка готова, дети рады. В планах ремонт пищевого узла, системы канализации. Все, что запланировано и заявлено, все делается силами строительных организаций Липецкой области с финансированием из областного и федерального бюджетов. Все объекты держим на контроле. Хотелось бы отметить большую роль партии “Единая Россия” в модернизации школьного образования на новых территориях, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Второй точной объезда стал город Мариуполь. Здесь липецкая делегация посетила многоквартирные дома, которые восстанавливает наша область. В разрушенных многоэтажках поменяли кровлю, окна и двери, провели монтаж системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На месте руководители региона пообщались с жителями. Они отметили, что липецкие строители работают качественно и сдают объекты в установленные сроки.

Всего с 2022 года ФКР Липецкой области отремонтировано 20 объектов: 18 многоквартирных домов, школа и технический лицей. Еще в 9 домах и детском саду работы продолжаются. На объектах восстанавливают пострадавшие в ходе обстрелов крыши, инженерные сети и места общего пользования, проводят работы по усилению строительных конструкций.